Nothing Phone (2): что известно о грядущем смартфоне на текущий момент

Вместо того чтобы дожидаться полноценного анонса, Nothing предпочитает медленно и дозировано публиковать информацию о своих устройствах. Это подход позволяет добиться частого упоминания в СМИ, но пользователям может быть трудно отслеживать информацию. Мы собрали воедино разрозненные сведения о грядущем смартфоне Nothing Phone (2), чтобы было проще ориентироваться в потоке новостей.

Для Nothing Phone (2) компания намерена выпускать обновления Android на протяжении 3 лет, а обновления безопасности – на протяжении 4 лет.

We’re committed to making beautiful products that you feel proud to own.

To sustain our efforts, we’ll continue to offer 3 years of Android updates and 4 years of security updates. So Phone (2) can go further with you.

— Nothing (@nothing) May 31, 2023