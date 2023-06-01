Nothing Phone (2): что известно о грядущем смартфоне на текущий момент

Вместо того чтобы дожидаться полноценного анонса, Nothing предпочитает медленно и дозировано публиковать информацию о своих устройствах. Это подход позволяет добиться частого упоминания в СМИ, но пользователям может быть трудно отслеживать информацию. Мы собрали воедино разрозненные сведения о грядущем смартфоне Nothing Phone (2), чтобы было проще ориентироваться в потоке новостей.

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Для Nothing Phone (2) компания намерена выпускать обновления Android на протяжении 3 лет, а обновления безопасности – на протяжении 4 лет.

We’re committed to making beautiful products that you feel proud to own. To sustain our efforts, we’ll continue to offer 3 years of Android updates and 4 years of security updates. So Phone (2) can go further with you. — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Как ожидается, смартфон Nothing Phone (2) будет официально представлен в июле этого года. Это будет устройство премиального класса, призванное конкурировать с iPhone. Но вместо последнего флагманского процессора в нём используется чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Вместе с тем устройство получит аккумулятор емкостью 4700 мАч (против 4500 мАч у Nothing Phone первого поколения). В компании ожидают, что благодаря эффективности Snapdragon 8+ Gen 1 и более емкой батарее общая производительность Phone (2) будет примерно на 80% выше, чем у предшественника.

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Также Nothing показала тизерное изображение задней панели Phone (2). На нем виден мигающий красный светодиод и переключатель. Предполагается, что светодиод выполняет роль индикатора уведомлений. Что касается переключателя, то, учитывая его расположение, скорее всего это просто элемент дизайна. Вероятно, он расположен под стеклом задней панели.