Новый виток противостояния Xiaomi Inc и NIS: В Украине хотят уничтожить партию фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band 3 стоимостью 28 тыс. грн

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Адвокат Александр Шевченко, действующий от имени Xiaomi Inc, подал иск против украинского дистрибьютора NIS в рамках разбирательства касательно прав на ТМ Xiaomi, тянущегося с лета 2017 года (всю хронологию событий можно восстановить по новостям на нашем сайте, собранным по тегу NIS). Александр Шевченко обратился в Хозяйственный суд Киева, чтобы уничтожить партию из 100 фитнес-трекеров Mi Band 3 (модель XMSH05HM), ввезенную, согласно данным заявителя, с нарушением законодательства. Они проходят под таможенной декларацией № UA 100200/2019/017514 от 14.06.2019 года.

Хозяйственный суд Киева, рассмотрев жалобу о нарушении прав интеллектуальной собственности, постановил частично удовлетворить иск заявителя. В частности, судья постановил наложить запрет на таможенное оформление партии товаров, выступающей предметом спора, для обеспечения иска. Одновременно суд обязал компанию Xiaomi Inc в 10-дневный срок внести денежное обеспечение в размере 28 тыс. грн (именно в такую сумму оценивается партия трекеров) для дальнейшего рассмотрения иска.

Электронная копия оговариваемого постановления есть в Едином государственном реестре судебных решений.

Это новое дело по своей сути аналогично недавнему спору, где фигурирует партия Redmi 6А и Redmi GO.

Источник: reyestr.court.gov.ua