NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных ОС

Эра 32-разрядных операционных систем неизбежно подходит к концу. На днях калифорнийский чипмейкер NVIDIA объявил о прекращении разработки соответствующих драйверов для 32-разрядных версий ОС Linux, Windows и FreeBSD.

Говоря точнее, 390 выпуск фирменного набора драйверов от NVIDIA станет последним, где еще будет поддержка 32-разрядных систем. В дальнейшем поддержка новых GPU будет осуществляться только в драйверах для 64-разрядных систем.

С одной стороны, это вполне ожидаемый шаг и какого-либо удивления он вызывать не должен – к настоящему времени 64-разрядные ОС уже успели стать нормой. С другой, есть масса людей и предприятий, которые по-прежнему используют устаревшую компьютерную технику. И, вероятно, они работают с 16-разрядным или 32-разрядным ПО.

Разумеется, использование устаревшего ПО создает определенные риски безопасности, которые могут стать гораздо более серьезной проблемой, нежели отсутствие графических драйверов NVIDIA. К тому же, в случае обнаружения в 32-разрядных драйверах проблем по части безопасности они будут устраняться в виде обновлений для ветки 390.x вплоть до января 2019 года. Так что время для обновления еще есть.

Источник: NVIDIA