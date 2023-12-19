NVIDIA выпустит урезанную версию GeForce RTX 3050 ─ с 6 ГБ памяти, 2048 ядрами CUDA и ценой $179

Как ожидается, NVIDIA выведет на рынок более доступную версию видеокарты GeForce RTX 3050, оснащенную 6 ГБ памяти. Основные характеристики, цена и сроки начала продаж уже попали в сеть благодаря китайским источникам.

Сообщается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти должна составить конкуренцию серии Radeon RX 6750 GRE. Устройство не только получит меньше памяти, но будет урезано и в других аспектах. Оно основано на графическом процессоре GA107-325 с 2048 ядрами CUDA ─ на 512 меньше, чем у версии с 8 ГБ памяти. Объем памяти GDDR6 снижен до 6 ГБ, а шина доступа памяти ─ до 96 бит. Все это должно негативно сказаться на производительности. Вместе с тем показатель TGP уменьшен со 130 Вт до 70 Вт.

Нынешняя версия NVIDIA GeForce RTX 3050 с 8 ГБ памяти продается по цене около $220. Рекомендованная розничная цена модели с 6 ГБ памяти ожидается на уровне $179. Официальная презентация должна состояться в феврале 2024 года.

Но еще до выхода GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти компания NVIDIA представит несколько новинок в рамках 40-й серии:

GeForce RTX 4090D ─ 28 декабря 2023 года;

GeForce RTX 4070 Super ─ 17 января 2024 года;

GeForce RTX 4070 Ti Super ─ 24 января 2024 года;

GeForce RTX 4080 Super ─ 31 января 2024 года.

Источник: videocardz