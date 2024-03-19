Новости Технологии 19.03.2024 в 16:51 comment views icon

Nvidia запустила технологию «цифровых двойников» Omniverse на Apple Vision Pro

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Omniverse — это корпоративная платформа Nvidia, которая позволяет программистам создавать цифровые копии объектов и мест, а также анализировать, как они будут выглядеть или вести себя в реальном мире.

Например, можно создать цифровую копию фабрики в цифровом пространстве перед ее строительством, чтобы определить, как и где расположатся работники. С помощью отдельных датчиков, которые собирают данные о работе предприятия, разработчики также могут модифицировать симуляцию для большей точности, что может сэкономить компаниям много денег.

Nvidia запустила технологію «цифрових двійників» Omniverse на Apple Vision Pro

Теперь разработчики смогут использовать инструменты Omniverse в настройках AR/VR через гарнитуру Apple Vision Pro. Новая программная основа, построенная на Omniverse Cloud API, позволяет легко отправлять универсальные описания сцен программ для создания контента в Nvidia Graphics Delivery Network — глобальную сеть центров обработки данных с поддержкой графики, которая может передавать расширенный 3D-опыт на Apple Vision Pro (это та сеть, которую Nvidia создала для облачной игровой сети GeForce Now).

«Apple Vision Pro — это первое непривязанное устройство, которое позволяет корпоративным клиентам выполнять свою работу без компромиссов», — сказал в заявлении Рев Лебаредиан, вице-президент Nvidia по моделированию.

В демонстрации Nvidia показала интерактивный цифровой двойник автомобиля, воспроизведенный на дисплее высокого разрешения Apple Vision Pro, с программой-конфигуратором, разработанным студией CGI Katana на платформе Omniverse. Кроме того, что можно переключаться между параметрами цветов и отделки автомобиля или даже войти внутрь, можно увеличивать или уменьшать его размеры и качество от этого не страдало (как правило, качество визуальных изображений на Apple Vision Pro ограничено из-за объема памяти — 8 или 16 ГБ).

Источник: venturebeat

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