Nvidia запустила технологию «цифровых двойников» Omniverse на Apple Vision Pro

Omniverse — это корпоративная платформа Nvidia, которая позволяет программистам создавать цифровые копии объектов и мест, а также анализировать, как они будут выглядеть или вести себя в реальном мире.

Например, можно создать цифровую копию фабрики в цифровом пространстве перед ее строительством, чтобы определить, как и где расположатся работники. С помощью отдельных датчиков, которые собирают данные о работе предприятия, разработчики также могут модифицировать симуляцию для большей точности, что может сэкономить компаниям много денег.

Теперь разработчики смогут использовать инструменты Omniverse в настройках AR/VR через гарнитуру Apple Vision Pro. Новая программная основа, построенная на Omniverse Cloud API, позволяет легко отправлять универсальные описания сцен программ для создания контента в Nvidia Graphics Delivery Network — глобальную сеть центров обработки данных с поддержкой графики, которая может передавать расширенный 3D-опыт на Apple Vision Pro (это та сеть, которую Nvidia создала для облачной игровой сети GeForce Now).

«Apple Vision Pro — это первое непривязанное устройство, которое позволяет корпоративным клиентам выполнять свою работу без компромиссов», — сказал в заявлении Рев Лебаредиан, вице-президент Nvidia по моделированию.

В демонстрации Nvidia показала интерактивный цифровой двойник автомобиля, воспроизведенный на дисплее высокого разрешения Apple Vision Pro, с программой-конфигуратором, разработанным студией CGI Katana на платформе Omniverse. Кроме того, что можно переключаться между параметрами цветов и отделки автомобиля или даже войти внутрь, можно увеличивать или уменьшать его размеры и качество от этого не страдало (как правило, качество визуальных изображений на Apple Vision Pro ограничено из-за объема памяти — 8 или 16 ГБ).

Источник: venturebeat

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