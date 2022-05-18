Обновленные электровелосипеды Harley-Davidson Serial 1 получат подключение к Google Cloud, GPS и встроенный зарядный кабель USB-C

Serial 1, компания по производству электрических премиум-велосипедов Harley-Davidson, запустила линейку велосипедов второго поколения. Обновленный модельный ряд двухколесных будет поставляться с множеством новых программных функций, благодаря партнерству Serial 1 с Google Cloud.

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Как сообщила пресс-служба Serial 1, специальное программное обеспечение обновленных электровелосипедов позволит владельцам пошагово отслеживать свои поездки, собирать данные и «значительно повысит безопасность». Компания обещает и другие дополнительные высокотехнологичных функций благодаря доступу «к аналитике Google Cloud и бизнес-аналитике, а также интеграции с Google Cloud AI».

Google Cloud обеспечит более глубокую связь электровелосипеда со смартфонами. В большинстве используется Bluetooth-подключение, но велосипеды Serial 1 будут дополнительно использовать сотовую связь и GPS, что позволит подключаться к устройству, даже когда владелец не находится рядом.

Serial 1 — это отдельная компания по производству электрических велосипедов, которая отделилась от Harley-Davidson в октябре 2020 года. Текущая линейка включает четыре велосипеда по цене от 4100 до 6450 евро: MOSH/TRIBUTE, RUSH/CTY, RUSH/CTY STEP THRU, MOSH/CTY. Каждый из них оснащен двигателем среднего привода, способным генерировать 250 Вт непрерывной мощности и развивать максимальную скорость 25 км/ч. За исключением RUSH/CTY STEP, который немного быстрее.

Силовые агрегаты у байков второго поколения также будут одинаковыми. Большинство основных изменений не будут видны визуально: клиенты смогут точно отслеживать, контролировать и блокировать свой электровелосипед дистанционно; удобно планировать лучший веломаршрут; встроенный зарядный кабель USB-C.

В приложении также будет «виртуальный гараж», в котором владельцы могут давать имена, отслеживать и управлять своими электрическими велосипедами. В случае необходимости ремонта или дополнительной настройки, поступят автоматические сервисные обновления.

Несколькими днями ранее Harley-Davidson представил электромотоцикл Del Mar. Он дешевле и легче LiveWire One.