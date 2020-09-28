Оказывается, в 2000-е Microsoft секретно разрабатывала тему оформления для Windows XP в стиле Mac

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Некоторые неизданные темы, созданные во времена разработки Windows XP в далеком 2000 году, раскрыла произошедшая накануне крупная утечка исходного кода. Среди них — тема оформления под названием Candy, внешне копирующая интерфейс Aqua, впервые представленный Apple на конференции Macworld Conference & Expo в 2000 году. В числе первых на нее обратило внимание издание The Verge.

И хотя сама тема Candy не завершена, кнопка «Пуск» наряду с другими кнопками и элементами интерфейса выполнены в стилистике Apple Aqua.

Microsoft так и не выпустила свой вариант Aqua для Windows XP. Разработчики Windows, похоже, использовали эту тему как шаблон при разработке движка тем в ОС, учитывая пометку «только для внутреннего использования». Тема описывалась как Whistler skin with eye candy, тогда как Whistler было кодовым именем Windows XP.

В финальной версии ОС в 2001 году Microsoft использовала сине-зеленую тему Luna, которая у многих ассоциировалась со знаменитым брендом игрушек Fisher Price. В то же время движок тем в Windows XP стал одним из ключевых улучшений, позволив использовать сторонние темы наряду с широкими возможностями кастомизации.

Microsoft создавала Windows XP в эпоху жесткой конкуренции с Apple. В девяностых и нулевых годах Windows находилась под сильным влиянием классической Mac OS, которая в итоге стала OS X. Apple также позаимствовала некоторые отличительные возможности Windows, в частности, элементы управления окнами, навигации, панелей управления и просмотра файлов и папок.

Эта утечка — редкая возможность взглянуть на ранние этапы разработки операционной системы, которой по сей день пользуются миллионы. Тем временем Microsoft взялась за расследование инцидента.

Источник: The Verge и mspoweruser