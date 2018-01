Ошибка chaiOS позволяет перезагрузить iPhone одной лишь ссылкой

В операционной системе iOS обнаружена новая ошибка, связанная со стандартным приложением Messages, которая вызывает сбой в работе устройства, в определенных случаях приводящий к его зависанию и перезагрузке при получении веб-ссылки определенного содержания.

Ошибку обнаружил разработчик по имени Абрахам Масри (@cheesecakeufo), который сразу же дал багу броское имя «chaiOS». Созданный им эксплоит использует одну из функциональных особенностей встроенного приложения Messages, которая отвечает за автоматическую загрузку ссылок на любые веб-страницы для обеспечения возможности их предварительного просмотра. В интервью BuzzFeed News разработчик рассказал, что создал веб-страницу, размещенную на GitHub, а затем заполнил ее метаданные сотнями тысяч ненужных символов. При попытке загрузить весь этот кавардак символов приложение Messages вылетает, а иногда тянет за собой всю систему.

👋 Effective Power is back, baby!

chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq

⚠️ Do not use it for bad stuff.

—-

thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing!

— Abraham Masri (@cheesecakeufo) January 16, 2018