Портрет украинского айтишника по версии DOU: 29-летний парень без детей, донатящий на ВСУ по $190 в месяц

Во время проведения летнего зарплатного опроса профильный ресурс DOU также проанализировал много информации о жизни и работе украинских айтишников. На основании этих данных был создан среднестатистический портрет IT-специалиста за 2023 год и выявлены общие тенденции отрасли. Анализ основывается на данных 12 746 анкет айтишников, которые сейчас находятся в Украине, и 1313 переехавших за границу из-за войны, но планирующих вернуться.

Средний возраст украинского айтишника составляет 29 лет. При этом более 80% участников опроса попали в категорию до 35 лет. А тех, кому больше 40 лет, всего 5%.

Почти три четверти должностей в украинском ИТ занимают мужчины – 74%. Вместе с тем доля женщин постепенно растет и за год увеличилась с 23% до 26%. Больше всего среди женщин тестировщиков (29%) и разработчиков (17%).

83% украинских айтишников живут в больших городах: 36% в Киеве, 18% – во Львове. В других городах-миллионниках ИТ-сообщества намного меньше: 6% живут в Днепре, 4% в Одессе, 3% в Харькове.

10% респондентов живут за границей, но планируют вернуться в Украину. 35% из них – в Польше. Айтишники понемногу возвращаются в Украину – доля живущих за границей за полгода сократилась с 13% до 10%. Преимущественно возвращаются в Киев.

Приблизительно пятая часть украинских айтишников свободна от отношений. Почти половина (42%) — официально в браке, 18% ─ вместе живут, 17% ─ имеют отношения.

Только 27% айтишников имеют детей. Чаще их заводят после 30.

Большинство айтишников (86%) имеют технические специальности. Почти половина из них – разработчики (47%). Еще 20% – тестировщики. На третьем месте – РМ (их 6%). Среди нетехнических должностей в IT наиболее распространены HR/рекрутинг/Learning and Development (это 5% всех специалистов в IT), дизайнеры и художники (4%). Достаточно распространенным явлением является изменение специализации – 35% меняли направление карьеры.

70% айтишников имеют менее 5 лет опыта в нынешней специализации. Больше всего опыта имеют специалисты по DBA (65% из них работают более 5 лет по своей специализации), сисадмины (46%), разработчики и специалисты по ERP/CRM (36%).

Распределение специалистов по должностям остается стабильным. Чаще встречаются специалисты уровня Middle (36%) или Senior (26%). Только 14% имеют руководящий уровень Lead/Head/Architect.

88% опрошенных айтишников имеют высшее образование, еще 4% учатся в ВУЗах, а 4% его бросили. Чтение профессиональной литературы постепенно теряет популярность: сейчас с помощью книг повышают свою квалификацию 45% айтишников, а в 2019 году их было 67%. Более половины украинских IT-специалистов (55%) знают английский язык на хорошем уровне (Upper-Intermediate или Advanced).

84% айтишников удовлетворены нынешним уровнем дохода. Психологическим пределом считается уровень $500 – все, что ниже, считается «мало». Границей, после которой начинается «много», в 2023 году составляет $6000.

Несмотря на войну, 66% специалистов зарабатывают больше, чем тратят. Хотя год тому этот показатель составил 71%. Еще 27% тратят весь доход и только 7% тратят больше, чем заработали. Не хватает на проживание в основном тем, кто зарабатывает менее $1000 в месяц. Большинство специалистов, начиная с дохода от $1000, даже могут экономить. 8% айтишников работают на нескольких работах.

Основными сферами, в которых работают украинские айтишники, остаются е-commerce (19%) и финтех (14%). Постепенно растет доля проектов в сфере Medtech (9% против 5% в 2020 году). Количество специалистов, работающих в проектах, связанных с Media и Mobile, наоборот постепенно уменьшается.

В этом году впервые сравнялось количество айтишников, работающих в продуктовой сфере и аутсорсе – их по 40%.

71% айтишников работают в средних или крупных IT-компаниях численностью более 50 сотрудников.

ФОП – основная форма трудоустройства украинских айтишников. Частными предпринимателями оформлены 81% из них. Доля гиг-контракторов за год выросла с 1% до 5%.

Более половины айтишников (57%) пришли в эту сферу 5 или менее лет назад. 4% специалистов составляют те, кто смог «зайти в IT» в течение последнего года.

85% айтишников полностью или в основном работают удаленно. Хотя еще в 2019 году 80% айтишников в Украине каждый день ходили в офис.

68% опрошенных работают в пределах 35-45 часов в неделю. 54% перерабатывающих айтишников получают компенсацию за дополнительные часы от своего работодателя.

57% украинских специалистов опробовали в работе инструменты искусственного интеллекта. Самый популярный – ChatGPT. 51% респондентов пытались переложить на него свои рабочие задачи. Чаще всего – маркетологи (78% имеют опыт использования), руководители высшего уровня (70%) и специалисты по продажам и развитию бизнеса (68%). На втором месте – Copilot. Им пользуются 16% СТО/Director of Engineering, 15% разработчиков, 9% специалистов по Data Science и Big Data и 7% DevOps/SRE.

Айтишники продолжают активно переводить деньги на ВСУ и волонтерам – таких 81%. Однако средний размер донатов за год сократился с $270 в месяц (среди жертвовавших) до $190.