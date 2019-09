После кампании преследования YouTube изменил правила публикации фанатских переводов для роликов

Сервис YouTube изменил свои правила в отношении помощи сообщества. Это было сделано после того, как эта функция была использована для кампании преследования.

Согласно новым правилам, добавленные переводы не будут публиковаться на YouTube до тех пор, пока владелец канала не утвердит их вручную. Это усложнит троллям распространение на популярных каналов переводов, которые содержат оскорбления или саморекламу.

Функция переводов силами сообщества задумывалась как способ помощи каналам с активными подписчиками. Предполагалось, что подписчики, знающие несколько языков, смогут переводить названия и описания роликов, чтобы помощь сделать свои любимые каналы более доступным для международной аудитории без дополнительной работы со стороны YouTube или владельца канала.

В старой системе создатели контента могли рассматривать отдельные переводы и имели возможность отключать переводы сообщества для определенных видео или групп видео. Однако большинство авторов каналов столкнулось с небольшой проблемой, которая возникала в том случае, если просто активировать опцию и позволить переводам публиковаться без проверки.

Судя по всему, в YouTube знали об этой проблеме с момента запуска функции. Сервис предупреждал авторов о необходимости проверки переводов в Creator Academy ещё в 2017 году. В материалах Академии для авторов говорилось, что регулярные проверки позволят избежать появления в переводах таких нежелательных элементов, как спам-ссылки или ненормативная лексика.

Thanks for your patience — Based on the feedback we’ve heard, we are introducing some changes to Community Contributions. Moving forward, creators that have turned on this feature will need to manually review their Community Contributions and check for spam before publishing.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) August 30, 2019