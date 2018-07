Поставки очков дополненной реальности Magic Leap One начнутся уже этим летом

Компания Magic Leap наконец почти готова приступить к поставкам своих оригинальных очков дополненной реальности. Компания заявила, что поставки устройства Magic Leap One Creator Edition начнутся летом этого года. Однако точная дата и цена новинки пока не называются. Ранее в Magic Leap говорили, что цена очков будет как минимум сопоставима с ценой топового смартфона, а самая дорогая версия по цене будет эквивалентна игровому компьютеру.

Вместе с тем, компания Magic Leap поделилась некоторыми сведениями о технических характеристиках очков дополненной реальности и провела небольшую демонстрацию их возможностей. Так, устройство основано на процессоре NVIDIA Tegra X2. Техническая демонстрация под названием Dodge предусматривала, что пользователю необходимо уклоняться (или блокировать) от камней, которые бросал голем.

Note: User hands do not occlude. If you think about this and the role it would play in the suspension of belief while doing any kind of «touch» interaction…#magicleap pic.twitter.com/Le4lOiuQ2w

— Robert McGregor (@ID_R_McGregor) 11 июля 2018 г.