Впервые в Украине электромобили обошли бензиновые: лидером стал Volkswagen ID.Unyx

Украинский рынок новых авто преодолевает важный рубеж — впервые самыми популярными среди покупателей стали полностью электрические модели. По данным «Укравтопрома», в сентябре на них пришлась треть всех продаж новых легковушек. В прошлом году этот показатель был вдвое ниже — всего 15,3%.

В то же время сокращается доля автомобилей с традиционными двигателями: с почти 63% в прошлом году до около 47% в настоящее время. Популярность потеряли модели как с бензиновыми, так и дизельными двигателями.

Самые популярные типы двигателей в Украине в сентябре:

Электромобили — 32,2% (в прошлом году было 15,3%) Бензиновые авто — 31,2% (36,8% год назад) Гибридные авто — 20,3% (против 21,5%) Дизельные авто — 15,3%, (год назад их было 26%) Авто с ГБО — 1% (без существенных изменений).

Еще одной неожиданностью сентября 2025 года на рынке новых автомобилей Украины стала самая популярная по продажам модель. Абсолютным лидером рынка стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, который возглавил не только сегмент электромобилей, но и общий рейтинг продаж. Год назад в лидерах был дизельный Renault Duster. В десятку самых популярных новых авто месяца вошли:

Volkswagen ID.Unyx — 432 од; Renault Duster — 406 од; Toyota RAV4 — 292 од; BYD Song Plus — 280 од; Hyundai Tucson — 224 од; Skoda Kodiaq — 182 од; Mazda CX-5 — 165 од; BYD Leopard 3 — 150 од; Honda e:NS1 — 143 од; Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.

Если рассматривать лидеров по типам двигателей, то в сентябре украинцы чаще всего выбирали:

среди электромобилей — Volkswagen ID.Unyx;

среди бензиновых авто — Hyundai Tucson;

среди гибридов — Toyota RAV4;

среди дизельных авто — Renault Duster;

среди авто с ГБО — снова Hyundai Tucson.

Пока еще рано говорить, станет ли 2025 год переломным для украинского авторынка. Впервые электромобили вышли на первое место по популярности, опередив даже традиционные бензиновые модели. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, у электромобилей есть все шансы удержаться среди лидеров. Однако их популярность может существенно сократиться уже со следующего года. Ведь с 1 января 2026 года отменяют льготы на импорт электромобилей, поэтому в дальнейшем с электрокаров придется платить пошлину, НДС и акциз, как и для других автомобилей. Следовательно, их цена может существенно вырасти. А нынешний всплеск популярности может быть попыткой заинтересованных водителей стать владельцем электроавто до повышения цен.

Источник: Укравтопром 1, 2