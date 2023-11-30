Новости Новости 30.11.2023 в 16:01 comment views icon

Продолжается новый конкурс для авторов IТС – дарим топовую компьютерную периферию!

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Asyris

Головний Модератор Блогів

Продолжается новый конкурс для авторов IТС – дарим топовую компьютерную периферию!

Добрый день всем читателям ІТС!

Хочу напомнить, что продолжается новый конкурс от ІТС , и вы успеете присоединиться еще до окончания первого этапа на этой неделе.

Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования ИИ. Интересно раскрытая избранная тема. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.

Рекомендуемые темы на первую неделю (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):

  • «Сталкер 2 – чего мы ждем от игры, какие вообще ваши мысли по поводу происходящего со студией», воспоминания о Сталкере 1, и GSC.
  • «Мой опыт выбора и ношения наушников – советы другим».
  • «Революция Семена Альтмана. Кто был прав – Сэм, или правление (уже прошлое)? Как по вашему мнению, ИИ влияет и повлияет в будущем на нашу жизнь? Как вообще будет развиваться?»
  • «Провал Marvel. Почему когда-то самая популярная мировая франшиза теряет популярность? Давайте вспомним за что мы любили первых супергероев и поговорим о том, что с ними произошло сейчас»

Победители стартового этапа получат призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA :

  1. 1 место – Мышка беспроводная Razer Basilisk V3 Hyperspeed
  2. 2 место – Гарнитура Logitech G335 Black
  3. 3 место – Гарнитура Logitech G335 Black

Еще раз акцентирую на том, что не обязательно писать «лонгриды». Важнее «как» и «о чем», чем «сколько» 🙂

Также, мы открыты к любым предложениям и идеям по будущим темам.

Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать.

С нетерпением ждем ваших статей!

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