Продолжается новый конкурс для авторов ІТС — выигрывай топовые игровые девайсы от Logitech!

Уже прошла неделя с момента запуска нового конкурса авторских статей ITC.UA, поэтому самое время напомнить тем, кто колебался относительно того, писать или нет, что всегда лучше решиться и что-то сделать, чем не делать ничего.
А особенно, если за это еще есть возможность получить крутые призы от партнера конкурса Logitech — профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC и одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!.
Попутно, напомню условия участия и темы статей на конкурс.
Темы статей на конкурс
З 7 февраля по 8 марта включительно напишите материал на следующие темы:
- Какие игровые девайсы вы использовали, когда начинали играть, какие сейчас и что влияло на изменения, если они были. Это может быть статья о старом шариковом Mitsumi или о культовой Logitech MX1000, о новых девайсах, клавиатурах, гарнитурах и т.д.
- Ваши лучшие победы, связанные с брендом Logitech. Расскажите, как вы выиграли чемпионат по Dota своего факультета или как с друзьями устраивали баталии в Mortal Kombat на всю ночь, как сразу почувствовали разницу в Need for Speed, пересев с клавиатуры за свой первый руль Logitech.
- Каким вы видите развитие гейм-индустрии в ближайшие годы, каких изменений ожидать. Как изменят мир гейм-индустрии очки измененной реальности от Meta и Apple, можно ли ожидать в ближайшее время выход с подобными продуктами других крупных брендов. Какие игры станут популярнее других. Может, что-то неожиданное выстрелит, как вот, например, Palworld недавно.
Как принять участие в конкурсе
Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные выше темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в предыдущих конкурсах, рассказываем, как это можно сделать.
Сначала вам надо зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем — «Создать аккаунт».
После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», которая ведет на удобный и понятный редактор.
После того как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а те статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.
Напоминаем, что статьи на конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, поскольку именно на ней ведутся «Посты».
Ну и важно соблюдать правила, конечно.
Какие статьи участвуют в конкурсе
Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.
Уникальные. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.
Желательно не использовать искусственный интеллект и всевозможного рода AI для создания статей.
В остальном у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если она соответствует условиям конкурса.
Не забываем еще несколько важных моментов. Во-первых, Язык авторских статей на ITC.ua — исключительно украинский. Во-вторых, иллюстративный материал и оригинальные визуализации существенно повышают качество текстов и увеличивают шансы на победу. Бывает так, что человек забыл главное изображение добавить, или как-то криво вставились фото в текст. Но, некоторые авторы вообще без всякой фотки присылают материал. Не делайте так, пожалуйста.
Нам очень приятно, что столько людей пишут статьи, комментируют, читают авторские статьи — это очень вдохновляет, дает нам силу, вдохновение работать, совершенствоваться, развиваться и радовать вас новыми конкурсами с приятными подарками.
Спасибо, что продолжаете писать авторские статьи на ITC!
Желаем вдохновения и успехов!
Logitech G – лучшее игровое оборудование для вашего идеального игрового места: мыши, клавиатуры, гарнитуры, игровые рули и контроллеры, чтобы вывести ваши победы на новый уровень.
Главный приз в конкурсе - Игровой руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5/Playstation/PC, а также 8 дополнительных призов в виде клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.