Продолжается новый конкурс для авторов ІТС — выигрывай топовые игровые девайсы от Logitech!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Уже прошла неделя с момента запуска нового конкурса авторских статей ITC.UA, поэтому самое время напомнить тем, кто колебался относительно того, писать или нет, что всегда лучше решиться и что-то сделать, чем не делать ничего.

А особенно, если за это еще есть возможность получить крутые призы от партнера конкурса Logitech — профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC и одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!.

Попутно, напомню условия участия и темы статей на конкурс.

Темы статей на конкурс

З 7 февраля по 8 марта включительно напишите материал на следующие темы:

Какие игровые девайсы вы использовали, когда начинали играть, какие сейчас и что влияло на изменения, если они были. Это может быть статья о старом шариковом Mitsumi или о культовой Logitech MX1000, о новых девайсах, клавиатурах, гарнитурах и т.д. Ваши лучшие победы, связанные с брендом Logitech. Расскажите, как вы выиграли чемпионат по Dota своего факультета или как с друзьями устраивали баталии в Mortal Kombat на всю ночь, как сразу почувствовали разницу в Need for Speed, пересев с клавиатуры за свой первый руль Logitech. Каким вы видите развитие гейм-индустрии в ближайшие годы, каких изменений ожидать. Как изменят мир гейм-индустрии очки измененной реальности от Meta и Apple, можно ли ожидать в ближайшее время выход с подобными продуктами других крупных брендов. Какие игры станут популярнее других. Может, что-то неожиданное выстрелит, как вот, например, Palworld недавно.

Как принять участие в конкурсе

Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные выше темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в предыдущих конкурсах, рассказываем, как это можно сделать.

Сначала вам надо зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем — «Создать аккаунт».

После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», которая ведет на удобный и понятный редактор.

После того как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а те статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

Напоминаем, что статьи на конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, поскольку именно на ней ведутся «Посты».

Ну и важно соблюдать правила, конечно.

Какие статьи участвуют в конкурсе

Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.

Уникальные. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.

Желательно не использовать искусственный интеллект и всевозможного рода AI для создания статей.

В остальном у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если она соответствует условиям конкурса.

Не забываем еще несколько важных моментов. Во-первых, Язык авторских статей на ITC.ua — исключительно украинский. Во-вторых, иллюстративный материал и оригинальные визуализации существенно повышают качество текстов и увеличивают шансы на победу. Бывает так, что человек забыл главное изображение добавить, или как-то криво вставились фото в текст. Но, некоторые авторы вообще без всякой фотки присылают материал. Не делайте так, пожалуйста.

Нам очень приятно, что столько людей пишут статьи, комментируют, читают авторские статьи — это очень вдохновляет, дает нам силу, вдохновение работать, совершенствоваться, развиваться и радовать вас новыми конкурсами с приятными подарками.

Спасибо, что продолжаете писать авторские статьи на ITC!

Желаем вдохновения и успехов!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Logitech G – лучшее игровое оборудование для вашего идеального игрового места: мыши, клавиатуры, гарнитуры, игровые рули и контроллеры, чтобы вывести ваши победы на новый уровень.



Главный приз в конкурсе - Игровой руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5/Playstation/PC, а также 8 дополнительных призов в виде клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.