Производители видеокарт намерены поднять цены на свою продукцию

Как сообщает ресурс Digitimes, в скором времени следует ожидать подорожания видеокарт. В дополнение к росту цен из-за ажиотажного спроса, создаваемого майнерами криптовалют, в ближайшие месяцы добавится и увеличение отпускных цен производителями.

Сообщается, что спрос на видеокарты со стороны майнеров не ослабевает так быстро, как ожидалось. Потому в первом квартале 2018 года вероятно будет наблюдаться дефицит с поставками GPU. Кроме того, наблюдается дефицит и в сегменте поставки памяти для видеокарт. В связи с этим у производителей графических ускорителей увеличиваются издержки производства, которые они намерены переложить на плечи потребителей. В результате, уже в скором времени отпускные цены на видеокарты среднего и верхнего диапазона поднимутся на $5-20.

Производители ожидают, что повышение цен на видеокарты не приведёт к снижению спроса среди майнеров криптовалют. В то же время, продажи видеокарт в игровом сегменте могут заметно просесть. Несмотря на то, что в результате роста цен производители ожидают некоторого снижения объёма поставок видеоускорителей в первом квартале 2018 года, их финансовые показатели при этом только улучшатся. Предполагается, что в этом периоде их валовая маржа и прибыль возрастут по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Также сообщается, что несмотря на традиционное снижение объёма поставок видеокарт в последнем квартале года, в 2017 году падение продаж было не столь существенным, как ранее. Среди основных причин такой ситуации называются высокий спрос на продукцию со стороны майнеров, а также необходимость модернизации графической подсистемы геймерами, вызванная ростом популярности игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. Особенно высокий спрос на видеокарты наблюдался в Китае, где эта игра чрезвычайно популярна.

Источник: Digitimes