«Просто примите конкуренцию». Основатель BYD призвал США и ЕС «не бояться» китайских электромобилей

Председатель правления BYD Ван Чуаньфу резко раскритиковал попытки Европы и США ограничить импорт автомобилей китайского производства.

«Есть много примеров в других странах, когда политики обеспокоены электромобилями из Китая», — сказал Ван на отраслевом саммите в юго-западном китайском городе Чунцин (через Bloomberg).

58-летний миллиардер, основавший крупнейшую автомобильную компанию Китая, говорит, что реакция западных стран свидетельствует о силе китайской автомобильной промышленности.

«Если вы недостаточно сильны, они не будут бояться вас».

Ожидается, что в ближайшие недели ЕС обнародует новые тарифы на китайские электромобили после расследования, которые, потенциально, повредят росту импорта транспортных средств в Европу. Китай намекнул, что ответит собственной пошлиной в 25%.

По данным Transport & Environment, почти пятая часть (19,5%) электромобилей, проданных в Европе в прошлом году, была произведена в Китае, и, согласно новому анализу, в 2024 году этот показатель достигнет четверти (25%). Группа также прогнозирует, что китайские бренды могут достичь 11% европейского рынка электромобилей в 2024 году и 20% в 2027 году.

BYD стала доминантным игроком в области электромобилей, прекратив производство автомобилей с ДВС в начале 2022 года. К прошлому году автомобильный гигант из Шэньчжэня изготовил и продал 3 миллиона электрических и гибридных автомобилей, войдя в топ-10 мировых автопроизводителей по объемам продаж.

В своем выступлении в пятницу Ван также призвал отрасль принять большую конкуренцию, если она хочет справиться с переходом на электромобили.

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В последние месяцы BYD возглавил новую ценовую войну в Китае, резко снизив стоимость своих электромобилей и гибридов. Компания нацелилась на традиционных автопроизводителей, таких как Toyota и Volkswagen AG с лозунгом «электричество дешевле нефти». Ван добавил, что электрические и гибридные транспортные средства на пути к опережению обычных двигателей.