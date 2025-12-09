Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"

Через год после того, как все желающие высказались о целесообразности существования «Гладиатор 2», слово взял Рассел Кроу — актер, сыгравший Максимуса в оригинальном фильме 2000 года.

Первый «Гладиатор» получил критическое признание, а также был отмечен двумя «Оскарами» (причем один достался именно Кроу), но его прямое продолжение подверглось хейту еще с момента релиза первого трейлера. Что пошло не так? Звучали предположения о неправильном подборе главного актера, неточностях в сценарии или нехватке эмоциональной и драматической силы оригинала, но главный вывод — фильм просто не нуждался в продолжении. Ридли Скотт категорически не соглашался с этим мнением и продвигал «Гладиатор 2», как свой лучший проект. Более того — режиссер настойчиво планирует триквел.

У Кроу есть свои наблюдения на этот счет и они кажутся вполне справедливыми:

«Думаю, что недавний сиквел, который не стоит называть [Гладиатор 2], действительно является примером того, как даже люди из «сердца» проекта не понимают, что сделало первый фильм особенным. Это не помпезность. Не обстоятельства. Не экшен. Это было моральное ядро».

Главным предметом споров в «Гладиатор 2» стало сюжетное движение, которое сделало Луция сыном Максимуса — то, о чем никоим образом не намекал оригинальный фильм. По мнению Кроу, эти изменения подрывают целостность персонажа и изначальную идею о верности Максимуса своей семье, за которую он стремился отомстить.

«Для меня это не имеет смысла», — заключает Кроу.

Вместе с тем актер вспомнил, как ссорился со Скоттом во время работы над «Гладиатором» с целью «сохранить моральный компас Максимуса».

«На съемочной площадке шла ежедневная борьба за сохранение морального компаса персонажа», — сказал он. «Сколько раз предлагали сексуальные сцены и подобное для Максимуса. Это как будто вы лишаете его власти. То есть вы говорите, что одновременно с этими отношениями с женой, он спал с другой девушкой? О чем вы говорите? Это безумие».

Напомним, что Рассела Кроу привлекли к работе над римейком «Горца»: там актер сыграет наставника персонажа Генри Кавилла и воссоединится на съемочной площадке с другой звездой «Гладиатора».

Ранее Ридли Скотт заявил, что не советовался с Кроу о «Гладиаторе 2», чтобы избежать «нытья».

Источник: World of Reel