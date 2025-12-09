Новости Кино 09.12.2025 comment views icon

Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"

За рік після того, як всі охочі висловились про доцільність існування "Гладіатор 2", слово взяв Рассел Кроу — актор, який зіграв Максимуса в оригінальному фільмі 2000 року. Перший "Гладіатор" отримав критичне визнання, а також був відзначений двома "Оскарами" (причому один дістався саме Кроу), але його пряме продовження піддалось хейту ще з моменту релізу першого трейлеру. Що пішло не так? Звучали припущення про неправильний підбір головного актора, неточності в сценарії чи брак емоційної та драматичної сили оригіналу, але головний висновок — оригінальний фільм просто не потребував продовження. Рідлі Скотт категорично не погоджувався з цією думкою і просував "Гладіатор 2", як свій найкращий фільм. Щобільше режисер наполегливо планує триквел. В Кроу є свої спостереження на цей рахунок і вони здаються цілком справедливими: "Думаю, що недавній сиквел, який не варто називати [Гладіатор 2], дійсно є невдалим прикладом того, як навіть люди з "серця" проєкту не розуміють, що зробило перший фільм особливим. Це не помпезність. Не обставини. Не екшен. Це було моральне ядро". Головним предметом суперечок в "Гладіатор 2" став сюжетний рух, який зробив Луція сином Максимуса — те, про що жодним чином не натякав оригінальний фільм. На думку Кроу, ці зміни підривають цілісність персонажа і початкову ідею про вірність Максимуса своїй родині, за яку він прагнув помститися. "Для мене це не має сенсу", — підсумовує Кроу. Разом з тим актор згадав, як сварився зі Скоттом під час роботи над "Гладіатором" з метою "зберегти моральний компас Максимуса". "На знімальному майданчику тривала щоденна боротьба за збереження морального компаса персонажа", – сказав він. "Скільки разів пропонували сексуальні сцени та подібне для Максимуса. Це ніби ви позбавляєте його влади. Тобто ви кажете, що одночасно з цими стосунками з дружиною, він спав з цією іншою дівчиною? Про що ви говорите? Це божевілля".

Через год после того, как все желающие высказались о целесообразности существования «Гладиатор 2», слово взял Рассел Кроу — актер, сыгравший Максимуса в оригинальном фильме 2000 года.

Первый «Гладиатор» получил критическое признание, а также был отмечен двумя «Оскарами» (причем один достался именно Кроу), но его прямое продолжение подверглось хейту еще с момента релиза первого трейлера. Что пошло не так? Звучали предположения о неправильном подборе главного актера, неточностях в сценарии или нехватке эмоциональной и драматической силы оригинала, но главный вывод — фильм просто не нуждался в продолжении. Ридли Скотт категорически не соглашался с этим мнением и продвигал «Гладиатор 2», как свой лучший проект. Более того — режиссер настойчиво планирует триквел.

Педро Паскаль и Пол Мескаль в фильме «Гладиатор 2»

У Кроу есть свои наблюдения на этот счет и они кажутся вполне справедливыми:

«Думаю, что недавний сиквел, который не стоит называть [Гладиатор 2], действительно является примером того, как даже люди из «сердца» проекта не понимают, что сделало первый фильм особенным. Это не помпезность. Не обстоятельства. Не экшен. Это было моральное ядро».

Главным предметом споров в «Гладиатор 2» стало сюжетное движение, которое сделало Луция сыном Максимуса — то, о чем никоим образом не намекал оригинальный фильм. По мнению Кроу, эти изменения подрывают целостность персонажа и изначальную идею о верности Максимуса своей семье, за которую он стремился отомстить.

«Для меня это не имеет смысла», — заключает Кроу.

Вместе с тем актер вспомнил, как ссорился со Скоттом во время работы над «Гладиатором» с целью «сохранить моральный компас Максимуса».

«На съемочной площадке шла ежедневная борьба за сохранение морального компаса персонажа», — сказал он. «Сколько раз предлагали сексуальные сцены и подобное для Максимуса. Это как будто вы лишаете его власти. То есть вы говорите, что одновременно с этими отношениями с женой, он спал с другой девушкой? О чем вы говорите? Это безумие».

Напомним, что Рассела Кроу привлекли к работе над римейком «Горца»: там актер сыграет наставника персонажа Генри Кавилла и воссоединится на съемочной площадке с другой звездой «Гладиатора».

Ранее Ридли Скотт заявил, что не советовался с Кроу о «Гладиаторе 2», чтобы избежать «нытья».

Режиссер «Чужого» Ридли Скотт: «Большинство современных фильмов — дерьмо, поэтому я пересматриваю свои. Они действительно хорошие»

Источник: World of Reel

