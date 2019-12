Растительное мясо Beyond Meat теперь и в украинских супермаркетах. Упаковка из двух котлет — 270 грн

В прошлом месяце американский стартап Beyond Meat, добившийся немалых успехов в создании мяса на основе растительных ингредиентов, официально вышел на украинский рынок. До этого момента бургерные котлеты и колбаски из растительного мяса Beyond Meat можно было встретить только в избранных ресторанах и кафе, но уже на следующей неделе продажи распространятся на украинскую розницу.

С 15 декабря бургерные котлеты и колбаски Beyond Meat начнут продаваться в сетях «Эко-Лавка», «VEGETUS» и в магазине Мястория (ЦУМ). Также будет доступен онлайн-заказ.

Ожидаемая цена за упаковку из двух котлет — 270 грн.

В компании «Вэст Милз», выступающей официальным дистрибьютором Beyond Meat в Украине, отмечают, что изначально не планировали выходить в розницу настолько быстро, но невероятно высокий спрос заставил их ускориться. Иными словами, несмотря на скептическое отношение многих, интерес к этому экзотическому продукту высок.

На данный момент в списке кафе и ресторанов, в меню которых можно встретить растительное мясо «Вэст Милз» насчитывается около 20 заведений: ЖЗЛ, Queen, BEEF meat & wine, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal, Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, Монтекки v Капулетти, PR BAR, Никого Не Ем, MY! Burgers & Fries, IZone Cafe, Альтруист, ORANG+UTAN, Omega Three, Ketchup Room, рестораны семьи Димы Борисова и сеть Star Burger. В то же время в «Вэст Милз» говорят, что он расширяется с каждым днем. Параллельно компания работает над расширением канала сбыта. В обозримом будущем блюда с мясом на растительной основе появятся в некоторых украинских спортклубах и отелях.