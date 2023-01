Разработчики Hades II планируют украинскую локализацию — ищут опытных переводчиков

Разработчики Hades II ищут опытных переводчиков для локализации своей будущей игры на украинский и еще нескольких иностранных языках (на русский тоже). Об этом студия Supergiant Games сообщила на официальном сайте и в соцсетях.

In reference to our earlier JOB OPPORTUNITY for Hades II translators, we are now also seeking translators specializing in Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian, and Greek. Details in this post:https://t.co/AmfKs2NIk4

