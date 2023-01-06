Разработчики Hades II планируют украинскую локализацию — ищут опытных переводчиков

Разработчики Hades II ищут опытных переводчиков для локализации своей будущей игры на украинский и еще нескольких иностранных языках (на русский тоже). Об этом студия Supergiant Games сообщила на официальном сайте и в соцсетях.

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In reference to our earlier JOB OPPORTUNITY for Hades II translators, we are now also seeking translators specializing in Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian, and Greek. Details in this post:https://t.co/AmfKs2NIk4 — Supergiant Games (@SupergiantGames) January 5, 2023

В публикации разработчиков говорится о переводе текстового контента игры, поэтому можно ожидать перевод на украинский текстов, описаний и, вероятно, субтитров, но не дубляж. Как отмечают разработчики, оригинальная игра Hades содержала более 300 тысяч слов. Новая часть должна быть еще больше, так что это будет достаточно объемный проект. Разработчики обещают оплачивать услуги перевода в расчёте $0,25 за каждое переведённое слово. Учитывая большое количество текста, стоимость только текстового перевода даже на один язык является достаточно высокой.

Опытные переводчики могут присоединиться к переводу Hades II на украинский язык. Ознакомиться с условиями сотрудничества можно по следующему адресу.

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Hades II анонсировали вместе со многими другими играми в рамках церемонии вручения игровой премии TGA 2022 — ее релиз ожидается в 2023 году. Она станет прямым продолжением оригинальной игры и будет основана на древнегреческой мифологии. События Hades II развернутся через несколько лет после завершения первой части. Главной героиней станет Мелиноя — сестра Загрея и по совместительству бессмертная принцесса Подземного мира, обладающая черной магией, а антагонистом выступит бежавший из заключения зловещий титан Кронос и бросивший вызов олимпийцам.

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Hades — довольно хардкорная rogue-lite в сеттинге мифов Древней Греции. Главный герой — Загрей, сын бога Аида, стремится вырваться из подземного царства во внешний мир. Оригинальная Hades стала доступна в раннем доступе еще в декабре 2018 года, а полноценный релиз на ПК и Switch состоялся в сентябре 2020-го. Игра от авторов Bastion и Transistor получила высокие оценки критиков и множество наград — на The Game Awards 2020 по количеству наград проект Supergiant Games уступил только The Last of Us Part II. Первая часть добилась коммерческого успеха — почти за два года, пока игра находилась в раннем доступе, было продано семьсот тысяч копий. За первые три дня после официального выпуска в 2020 году было продано еще триста тысяч копий Hades, а ее общие продажи игры превысили миллион.

Средний рейтинг Hades на Metacritic составляет 93 балла из 100 от журналистов и 8,8 балла из 10 игроков.