Новости Новости 04.09.2023 в 18:33

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

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Asyris

Головний Модератор Блогів

Практически все читатели ITC следили за первым конкурсом, который полтора месяца проходил на нашем ресурсе. Кто следил внимательно, кто просто видел новости и статьи авторов, кто активно комментировал.

Приятно, что почти не было безразличных.
В основном вам это понравилось и мы еще до конца первого конкурса уже начали планировать второй (с учетом того, что нам не понравилось во время проведения первого конкурса).

Была куча эмоций, были как победители, так и те, кто ими не стал.
И вот эмоции утихли, азарт спал, и мы, рассылая призы нашим чемпионам и призерам, начали готовить второй конкурс.

Главный победитель написал отдельную статью о своем призе. Его можно прочесть вот здесь.

Другие (к сожалению, не все) тоже прислали несколько приятных фото:

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

Результаты первого конкурса авторов ІТС и анонс второго

А вот и анонс подъехал 🙂
Завтра, в 12:00 мы запускаем второй конкурс авторов ITC!

Скоро будет много больших новостей о развитии сайта.
Как я не раз писал до этого – давайте развивать сайт вместе!
Не забывайте, что писать (вне конкурса) можно не только лонгриды, но и краткие сообщения.

На этом первый конкурс официально объявляю, наконец, завершенным!

Очень благодарен и тем, кто принял участие, как автор, так и нашим читателям, комментаторам. И, конечно, нашим друзьям и партнерам Click.ua !
Надеюсь, следующие конкурсы будут еще более интересные и эмоциональные! 🙂

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