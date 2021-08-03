Роста цен на видеокарты NVIDIA и AMD до конца года не предвидится — спрос на память GDDR6 упал вместе с криптовалютами





По мнению аналитиков TrendForce, ситуация на рынке видеокарт стабилизируется, и дальнейшего роста цен на видеокарты не предвидится.

Отмечается, что недавнее падение стоимости криптовалют привело к резкому снижению спроса на видеокарты NVIDIA и AMD. Это также оказало существенное влияние на сегмент графической памяти DRAM, включая GDDR6 и GDDR5. Есть несколько факторов, которые вызывают снижение спроса на рынке DRAM, но в отчёте TrendForce подчеркивается, что криптовалюта является основным из них.

Учитывая крайне нестабильный характер рынка графической памяти DRAM, цены на неё могут меняться в обратном направлении или претерпевать более резкие колебания по сравнению с другими основными продуктами DRAM. Таким образом, если рынок криптовалюты и далее будет демонстрировать снижение, а производители смартфонов или ПК сократят предстоящие объемы производства в свете продолжающейся пандемии и проблем с поставками компонентов, цены на графическую память DRAM вряд ли вырастут в четвёртом квартале 2021 года. TrendForce ожидает, что цены в следующем квартале в основном останутся без изменений по сравнению с третьим кварталом.

Цены на видеокарты NVIDIA и AMD начали возвращаются к норме и далеки от своих пиковых значений, которые были в 3 раза выше рекомендованной розничной цены и наблюдались ещё этой весной. Рост спроса на DRAM и повышение контрактных цен были основной причиной роста цен. На цены также влияла ситуация с пандемией, рост стоимости компонентов и логистики в целом. Но поскольку цены на DRAM стабилизировались, и теперь ожидается, что они снизятся в следующем квартале, мы можем ожидать, что цены на видеокарты упадут, особенно если стоимость криптовалюты останется на низком уровне. Это также повлияет и на игровые консоли от Sony и Microsoft, поскольку графическая память DRAM, такая как GDDR6, является одним из ключевых компонентов таких устройств.

Источник: wccftech