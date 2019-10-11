С 1 ноября в наземном транспорте Киева можно будет рассчитываться бесконтактными банковскими картами

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





С 1 ноября 2019 года в наземном транспорте «Киевпастранса» (автобусах, троллейбусах и трамваях) разрешат оплачивать проезд банковскими картами. Об этом сообщили в КП «ГИВЦ».

Функция оплаты бесконтактной банковской картой за транспортные услуги заработает с 1 ноября этого года в день полноценного запуска электронного билета. Также планируют внедрить оплату с мобильных телефонов, которые поддерживают NFC. Контролеры смогут проверить оплату при помощи специального устройства.

Источник: bzh.life