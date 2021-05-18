Samsung Display разработала новые гибкие OLED экраны для складных смартфонов — раздвижной и складываемый втрое





За последние полгода мы видели несколько интересных концептов складных смартфонов от различных производителей, включая отмененный смартфон-слайдер LG Rollable с раздвижным экраном. Теперь же пришел черед Samsung Display — в рамках проходящей в эти дни выставки SID Display 2021 дисплейное подразделение южнокорейского гиганта показало несколько новых разработок.

Пожалуй, наиболее интересным предметом экспозиции Samsung Display на SID Display 2021 в свете последних утечек выступает прототип экрана для смартфона-планшета, складывающийся втрое (заглавная иллюстрация). Только в марте мы вспоминали о таком потенциальном смартфон-планшете Samsung со сгибающимся в двух местах экраном.

Диагональ этой панели, именуемой производителем S-Foldable, — 7,2 дюйма. Как видим, ее можно сгибать у двух местах, причем левая часть заламывается внутрь, а правая — наружу. Таким образом, в сложенном состоянии это компактный смартфон с двумя экранами — доступной остается вся левая боковая часть и часть центральной секции, которую не закрывает правая секция. В разложенном же устройство можно использовать как полноценный планшет.

Ранее проскакивали сообщения, что Samsung работает над смартфоном в форм-факторе слайдере с раздвижным экраном, похожим на LG Rollable (к слову, китайские TCL и Oppo тоже разрабатывают такие смартфоны). Теперь же Samsung Display показала прототип такого экрана, который раздвигается в ширину. Увы, технические характеристики панели неизвестны.

В экспозицию также вошла 17-дюймовая панель с соотношением сторон 4:3, которая складывается посередине, подобно Microsoft Surface Duo. В сложенном состоянии ее можно использовать как планшет, а в разложенном — как монитор. Здесь невольно вспоминаются слухи о разработке доступного складного планшета с 360-градусными петлями.

Еще один видный экспонат — OLED экран для ноутбука с незаметной подэкранной веб-камерой и тонкими рамками. Это уже не первая демонстрация такого экрана.

Пока что ни одно из показанных Samsung Display прототипов устройств не имеет ни возможной цены, ни предположительной даты выхода. Тем не менее готовые прототипы — это уже не обычные рендеры. Они демонстрируют, что такие форм-факторы возможны и реализуемы, но на текущем этапе все еще требуют доработки. Судя по последним утечкам, в июле состоится анонс новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 — обновление прошлогодних Galaxy Z Fold2 и Z Flip. То есть, в этом году смартфонов Samsung в новых форм-факторами с раздвижными и складывающими втрое экранами можно не ждать.