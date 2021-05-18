Samsung Display разработала новые гибкие OLED экраны для складных смартфонов — раздвижной и складываемый втрое
За последние полгода мы видели несколько интересных концептов складных смартфонов от различных производителей, включая отмененный смартфон-слайдер LG Rollable с раздвижным экраном. Теперь же пришел черед Samsung Display — в рамках проходящей в эти дни выставки SID Display 2021 дисплейное подразделение южнокорейского гиганта показало несколько новых разработок.
Пожалуй, наиболее интересным предметом экспозиции Samsung Display на SID Display 2021 в свете последних утечек выступает прототип экрана для смартфона-планшета, складывающийся втрое (заглавная иллюстрация). Только в марте мы вспоминали о таком потенциальном смартфон-планшете Samsung со сгибающимся в двух местах экраном.
Samsung готовит к выходу смартфон-планшет, складывающийся втрое
Диагональ этой панели, именуемой производителем S-Foldable, — 7,2 дюйма. Как видим, ее можно сгибать у двух местах, причем левая часть заламывается внутрь, а правая — наружу. Таким образом, в сложенном состоянии это компактный смартфон с двумя экранами — доступной остается вся левая боковая часть и часть центральной секции, которую не закрывает правая секция. В разложенном же устройство можно использовать как полноценный планшет.
Ранее проскакивали сообщения, что Samsung работает над смартфоном в форм-факторе слайдере с раздвижным экраном, похожим на LG Rollable (к слову, китайские TCL и Oppo тоже разрабатывают такие смартфоны). Теперь же Samsung Display показала прототип такого экрана, который раздвигается в ширину. Увы, технические характеристики панели неизвестны.
В экспозицию также вошла 17-дюймовая панель с соотношением сторон 4:3, которая складывается посередине, подобно Microsoft Surface Duo. В сложенном состоянии ее можно использовать как планшет, а в разложенном — как монитор. Здесь невольно вспоминаются слухи о разработке доступного складного планшета с 360-градусными петлями.
Еще один видный экспонат — OLED экран для ноутбука с незаметной подэкранной веб-камерой и тонкими рамками. Это уже не первая демонстрация такого экрана.
Samsung Display дразнит ноутбуками с почти безрамочным экраном (93% площади крышки) и незаметной подэкранной камерой
Пока что ни одно из показанных Samsung Display прототипов устройств не имеет ни возможной цены, ни предположительной даты выхода. Тем не менее готовые прототипы — это уже не обычные рендеры. Они демонстрируют, что такие форм-факторы возможны и реализуемы, но на текущем этапе все еще требуют доработки. Судя по последним утечкам, в июле состоится анонс новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 — обновление прошлогодних Galaxy Z Fold2 и Z Flip. То есть, в этом году смартфонов Samsung в новых форм-факторами с раздвижными и складывающими втрое экранами можно не ждать.