Samsung Galaxy Ring будет заряжаться через футляр — как беспроводные наушники

Как ожидается, в следующем месяце Samsung выпустит свое умное кольцо Galaxy Ring. Накануне дебюта был продемонстрирован способ зарядки этого устройства. Для подзарядки аккумулятора кольца придется использовать чехол, похожий на тот, который служит для подзарядки беспроводных наушников.

Об этом стало известно благодаря изображению, опубликованному Ice Universe на Weibo. На изображении видно небольшой белый пластиковый футляр с тисненым логотипом Samsung спереди и приподнятой частью посередине, которая удерживает кольцо на месте. Для передачи энергии используются контакты для зарядки, которые были хорошо видны, когда Samsung впервые показала Ring.

Кроме того, на корпусе и самом кольце видны две линии, которые выравниваются, видимо, чтобы помочь пользователям понять, правильно ли размещено кольцо в футляре.

Примечательно, что это похоже на решение RingConn, которая также использует зарядный футляр для своего смарт-кольца. Для сравнения, Oura использует док-станцию для зарядки, которая работает подобно Samsung, но использование футляра кажется удобным для путешествий. Также было бы хорошо, если бы в футляре был аккумулятор, чтобы, как и наушники, кольцо можно было заряжать в дороге. Тем не менее, поскольку Samsung оценивает срок службы батареи на Galaxy Ring до девяти дней, этот зарядный футляр, вероятно, все равно не будет нужен так часто.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Ring вместе с новыми складными смартфонами и умными часами на мероприятии 10 июля.

Источник: 9to5google

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