Samsung розширила лінійку універсальних дисплеїв Smart Monitor — з’явилась 43-дюймова версія M7, а M5 тепер доступна у білому кольорі





Samsung Electronics оголосила про глобальне поширення своєї нещодавно доповненої лінійки Smart Monitor — в ній з’явилась 43-дюймова флагманська модель M7 (роздільна здатність UHD) із покращеною продуктивністю, а модель M5 (роздільна здатність FHD) відтепер доступна в білому кольорі.

Глобальна прем’єра лінійки Samsung Smart Monitor відбулася ще у листопаді 2020 року, а наприкінці квітня 2021 року в Україні почалися офіційні продажі моделі M5 з підтримкою роздільної здатності Full HD у двох діагоналях екрану — 32 і 27 дюймів. Згодом до них долучилася модель M7 з підтримкою роздільної здатності Ultra-High Definition (UHD) та діагоналлю 32 дюйми.

Тепер же у M7 з’явився варіант з діагоналлю екрана 43 дюйми (модель M70A). У комплекті з 43-дюймовим M7 Samsung постачає універсальний пульт на сонячній батареї, який було створено для нової серії ТВ. Окрім розміру екрана, інших розбіжностей з 32-дюймовим M7, який наразі пропонується в Україні за ціною близько 13,5 тис. гривень, у 43-дюймого варіанту немає.

Водночас Smart Monitor M5 27” та 32”, які до цього пропонувались лише у корпусі чорного кольору, тепер також доступні у білому кольорі (модель M50A). Характеристики при цьому не змінились.

Серед основних переваг Samsung Smart Monitor — підтримка фірмового десктопного режиму роботи Samsung DeX, функція дублювання зображення з телефону Tap View (достатньо доторкнутися телефоном до рамки телевізора), сумісність з Apple AirPlay 2, попередньо встановлений пакет Microsoft Office 365 та ігровий режим Ultrawide Game View.

Одночасно Samsung анонсувала функціональне онрвлення Smart Monitor — функцію віддаленого доступу (Remote Access) було оновлено до «ПК на екрані» (PC on Screen), яка відповідає за просте й безпечне під’єднання Smart Monitor до зовнішнього ПК для зручнішого користування.

Терміни надходження нових Smart Monitor в продаж в Україні поки не повідомляються.