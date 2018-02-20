Samsung запатентовала летающий дисплей с управлением взглядом и прочими впечатляющими функциями

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Некоторое время назад американское патентное ведомство выдало Samsung патент, в котором описывается квадрокоптер весьма необычной конструкции. В числе первых разработку, которую вы можете оценить по иллюстрациям, заметило издание LetsGoDigital.

Первое, что обращает на себя внимание — наличие огромного дисплея на всю площадь конструкции. По сути, можно назвать это устройство летающим дисплеем, поскольку с современными дронами у него мало общего.

Но дисплей – далеко не единственная особенность разработки. В описании упоминается возможность оснащения устройства камерами для дальнейшего вывода изображения прямо на дисплейный модуль. Дальше – еще интереснее.

На бумаге заявлено отслеживание глаз, положения головы, движения рук и пальцев – в режиме реального времени! Благодаря этому устройством можно будет легко управлять. Кроме того, при необходимости оно будет подстраивать свое положение в воздухе, выставляя экран под «правильным» углом, чтобы пользователю было удобно смотреть на него.

Иллюстрация под номером 3 демонстрирует вид сбоку. В описании упоминается «шарнирный манипулятор», который обеспечит возможность изменения угла наклона во время полета. Также сообщается, что сама конструкция не является «жесткой» и ей можно придать любую форму. То есть, получается какой-то Оптимус Прайм трансформер.

Оснащение устройства может включать гироскоп, датчик движения, вибромотор и акселерометр. Кроме того, заявлена функция распознавания речи, системой обнаружения препятствий, поддержка GPS и Wi-Fi.

Рисунок 4 показывает шарнирные манипуляторы (113) и пропеллеры, которые смогут задавать нужное направление движения.

Сплошные линии в иллюстрациях описывают заявленный в патенте дизайн, а прерывистыми обозначены возможные вариации конструкции.

Патент на разработку Samsung получила 13 февраля 2018 года, тогда как заявка была подана еще 3 января 2016 года.

Отметим, что Samsung далеко не единственная компания, которая интересуется дронами. Ранее Amazon запатентовала «саморазрушающийся» дрон, который будет разделяться на части и отбрасывать их подальше от людей при аварийном падении, а также дрон для подзарядки электромобилей на ходу.

В заключение добавим, что сам по себе факт существования патента вовсе не гарантирует, что Samsung анонсирует такой продукт в обозримом будущем.

Источник: LetsGoDigital