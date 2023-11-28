«Самый большой айсберг в истории‎». От Антарктиды отделилась гигантская ледовая гора — в 5 раз больше площади Киева

Айсберг площадью в 4000 км² сейчас движется за пределы антарктических вод.

A23a откололся от шельфового ледника Филхнера в Антарктике в 1986 году, застрял на дне океана и в течение многих лет оставался в море Уэдделла. Однако сейчас, согласно последним спутниковым снимкам, айсберг весом более триллиона тонн быстро дрейфует мимо северного края Антарктического полуострова под действием сильных ветров и течений.

Айсберг имеет площадь 4000 км² (приблизительно в пять раз больше площади Киева) и толщину льда 400 метров (почти как высота Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке). Он также является одним из самых старых айсбергов в мире.

Гляциолог Гляциолог — ученый, изучающий ледники, условия и особенности их происхождения, существование и развитие, а также состав, строение, физические свойства и взаимодействие с географической средой Британской антарктической службы Оливер Марш говорит, что редко можно увидеть такую огромную ледовую гору в движении, поэтому ученые будут внимательно следить за его траекторией. Далее айсберг, вероятно, будет направлен течением Западных ветров Течение Западных ветров или Антарктическое циркумполярное течение — самое мощное океаническое течение на Земле, которое действует в Южном полушарии между 40 и 55° южной широты, обусловлено влиянием постоянных западных ветров (откуда и название) и имеет направление с запада на восток. к Южному океану Южный или Антарктический океан — четвертый по размеру океан Земли, который омывает Антарктиду. Международная гидрографическая организация до сих пор не ратифицировала свое решение в 2000 году об определении океана в пределах 60-й южной параллели. Последнее опубликованное определение всех океанов датировано 1953 годом: в нем существование Южного океана противоречивое. по пути, известному как «аллея айсбергов».

«Вероятно, со временем он просто стал немного тоньше и получил немного дополнительной плавучести, что позволило ему подняться со дна океана и подтолкнуться океанскими течениями‎», — сказал Марш в комментарии The Guardian.

Как пишет BBC, вполне возможно, что A23a может приземлиться на острове Южная Джорджия, что создаст проблему для тюленей, пингвинов и морских птиц, которые здесь размножаются и добывают пищу в окрестных водах.

В 2020 году еще один гигантский айсберг, A68, вызвал опасения по поводу столкновения с Южной Джорджией и уничтожения жизни на морском дне, перекрыв доступ к пище. Такой катастрофы в конце концов удалось избежать, когда он распался на более мелкие куски — такой финал возможен и для A23a.

В то же время, по словам Марша, «айсберг такого масштаба имеет потенциал жить довольно долго в Южном океане, даже несмотря на то, что он гораздо теплее», и может пробиться дальше на север в сторону Южной Африки, мешая судоходству.