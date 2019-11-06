Сервис быстрой доставки Glovo откроет свой первый зарубежный инженерно-технологический центр в Польше (после покупки местной платформы Pizza Portal)

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Компания Glovo объявила об открытии своего первого зарубежного инженерно-технологического центра. Новый офис откроют в Польше благодаря поглощению местной платформы доставки еды Pizza Portal за сумму порядка 35 млн евро.

Испанский стартап, который предоставляет услуги быстрой доставки в пределах города, продолжает наращивать свои технологические мощности, получив 150 млн евро финансирования в рамках инвестиционной серии «D». Помимо поглощения Pizza Portal на решение открыть технологический центр в Польше повлияло большое количество IT-специалистов в стране и благоприятные экономические показатели.

В планах компании нанять 40 новых инженеров, а также 50 продуктовых экспертов и разработчиков, которые будут работать в основном в варшавском офисе компании. Ожидается, что это составит половину технологического потенциала компании Glovo, учитывая дальнейшие планы на расширение территории работы сервиса.

Открытие второго технологического центра является очередным шагом компании Glovo на пути к созданию команды из 300 инженеров для разработки таких инновационных проектов как «темные супермаркеты» SuperGlovo, где пользователи смогут круглосуточно заказывать доставку продуктов и получать свой заказ в течение 20 минут.

Отметим, что в среднем за прошлый год, сервис Glovo запускался каждые четыре дня в новом городе, а сегодня насчитывает уже более 1300 сотрудников и является заметным игроком на рынках Латинской Америки и ЕМЕА. В Украине сервис уже работает в 12 городах, включая Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Винницу, Запорожье, Николаев, Чернигов, Полтаву и Черкассы. Недавно представители компании рассказали, что и как украинцы чаще всего заказывали в Glovo в первый год работы сервиса.

Источник: Glovo