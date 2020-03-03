Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Черновцах, которые стали 15-м городом присутствия сервиса в Украине

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Сегодня, 3 марта 2020 года, сервис курьерской доставки Glovo начал работать в Черновцах, которые стали пятнадцатым городом присутствия сервиса в Украине.

В Черновцах зона покрытия сервиса простирается от Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по улице Главной до Юго-Кольцевой.

Для заказа доставки Glovo необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на один из «баблов» — «Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».

Кроме заказов по конкретным заведениям, в приложении есть опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo. Габариты груза должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Отметим, что Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне, Черкассах, Житомире и Ивано-Франковске.

Источник: Glovo