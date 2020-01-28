Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Ивано-Франковске (карта покрытия)





Сегодня, 28 января 2020 года, сервис курьерской доставки Glovo расширил зону доставки в Западной Украине, начав работать в Ивано-Франковске, ставшим четырнадцатым городом для компании Glovo в Украине.

В зону покрытия сервиса вошла практически вся территория города, которая находится между реками Быстрица Надворнянская и Быстрица Солотвинская. В Ивано-Франковске Glovo уже доставляет к северу от с. Волчинец к улицам Довженко и С. Петлюры на юге, и в пределах улиц Надречная на востоке до улицы Ивасюка на западе.

«В этом году мы продолжим запуск сервиса в новых городах, а также сосредоточимся на расширении зоны покрытия и открытии dark kitchen в уже подключенных городах. Мы стремимся делать доставку Glovo доступной для как можно большего количества населения», — прокомментировал Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

Отметим, что Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне, Черкассах и Житомире. Сразу после старта Glovo подписал эксклюзивное соглашение с McDonald’s по быстрой доставке блюд компании на дом.

Источник: Glovo