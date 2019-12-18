Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Житомире

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Сегодня, 18 декабря 2019 года, испанский сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Житомире — тринадцатом городе присутствия компании в Украине.

В Житомире в зону покрытия сервиса вошла центральная часть города, которая простирается от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге.

Для заказа доставки Glovo необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на один из «баблов» — «Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».

Кроме заказов по конкретным заведениям, в приложении есть опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo. Стоимость такой услуги фиксированная и составляет 69 грн. При этом габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Отметим, что Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне и Черкассах. Сразу после старта Glovo подписал эксклюзивное соглашение с McDonald’s по быстрой доставке блюд компании на дом.

Источник: Glovo