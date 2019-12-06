Сервис заказа такси Uklon запустил оплату поездок с помощью Apple Pay

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Украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon подключил возможность оплачивать поездки с помощью Apple Pay. Уже с сегодняшнего дня, после обновления приложения до последней версии, новый способ оплаты появится автоматически у владельцев смартфонов Apple iPhone.

Таким образом, пользователям Uklon теперь не нужно подвязывать банковские карты непосредственно в приложении и передавать свои данные сервису — все необходимые данные предотавит систему Apple Pay. Отметим, что аналогичное решение для Android-смартфонов заработало в приложении Uklon еще в июле 2019 года.

Неделю назад сервис запустил функцию чаевых для водителей, получивших по результату поездки оценки «4» или «5». Соответствующая опция появляется у клиентов по завершению поездки, при этом пассажир может оставить «на чай» до 20% от суммы поездки или же самостоятельно выбрать желаемую сумму.

Напомним, что в середине лета текущего года Uklon повысил сумму страхования пассажиров до 1 млн грн.

Источник: Uklon