Смартфон Xiaomi Mi 9 SE готовится к выходу на мировой рынок

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Как известно, смартфон Xiaomi Mi 8 SE в прошлом году за пределы китайского рынка так и не вышел. Дать однозначный утвердительный ответ на вопрос о том, будет ли международная версия у актуального бюджетного флагмана Mi 9 SE, мы пока не можем, но свидетельств, указывающих на скорый глобальный запуск новинки становится все больше. Так что скорее да, чем нет.

Говоря об этих самых свидетельствах, во-первых, на недавней выставке MWC 2019 можно было увидеть экземпляр Xiaomi Mi 9 SE, работающий под управлением глобальной стабильной версии прошивки MIUI 10.2 с предустановленными стандартными приложениями Google и поддержкой различных языков. Какой смысл готовить для этой модели глобальную версию прошивки, не планируя продавать ее за пределами Китая?

Во-вторых, буквально на днях смартфон Xiaomi Mi 9 SE был замечен в обновленном списке сертифицированных к выходу на международный рынок моделей производителя.

Все это недвусмысленно указывает на приближающийся глобальный запуск новинки.

Ожидается, что первым регионом, где Xiaomi Mi 9 SE появится помимо Китая, станет Индия, а затем устройство доберется и до Европы.

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE, являющийся упрощенной и более доступной версией флагманской модели Xiaomi Mi 9, предлагает SoC Snapdragon 712, экран диагональю 5,97 дюйма со встроенным дактилоскопическим датчиком, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру на модулях разрешением 48, 13 и 8 Мп, а также аккумулятор емкостью 3070 мА•ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. В Китае базовая версия Xiaomi Mi 9 SE с 64 ГБ на накопителе стоит дешевле $300.

Источник: Gizmochina