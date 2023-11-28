Новости Кино 28.11.2023 в 12:20 comment views icon

Тайка Вайтити не планировал работать с Marvel — а за «Тор» взялся, потому что был «бедным» и хотел «прокормить детей»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Партнер раздела?

Режиссер снял два фильма в киновселенной Marvel — «Тор: Рагнарёк» 2017 года, который многие считают лучшей лентой студии, и «Тор: Любовь и гром» 2022 года.

В то же время в подкасте «SmartLess» Тайка Вайтити рассказал, что не был заинтересован работать как режиссер с Marvel, а присоединился к студии только ради денег, ведь к тому времени у него только что родился второй ребенок.

«Меня не интересовала работа в этих фильмах. Это не входило в мой режиссерский карьерный план», — сказал Вайтити. «Но я был бедным, у меня только что родился второй ребенок, и я подумал: «Это была бы отличная возможность прокормить детей».

Вайтити также считал, что «Тор» был одной из наименее популярных франшиз кинокомиксов.

«Никогда не читал комиксы «Тор» в детстве. Это был комикс, который я взял бы и сказал «Тьфу». В конце концов я исследовал его и был взволнован этим персонажем».

Когда его спросили, не боялись ли руководители Marvel привлечь его, Вайтити ответил:

«У них не осталось выбора. Я подумал — ну они вызвали меня, это действительно дно».

«Тор: Рагнарёк» получил признание критиков и $853 млн в мировом прокате, а «Любовь и гром» — противоречивые отзывы и все еще неплохие $760 млн.

Недавно Вайтити сказал, что не будет режиссировать «Тор 5», по крайней мере в ближайшие лет шесть, и «будет рад, если Marvel привлечет других людей».

«Мы находимся в открытых отношениях, и если они захотят других людей, я только рад этому. Однажды я все равно вернусь к ним в постель».

Летом исполнитель роли Тора Лиам Хемсворт сказал, что не располагает официальной информацией о своем возвращении Marvel. Актер добавил, что хотел, чтобы потенциальный пятый фильм франшизы был «непредсказуемым», но он не будет рисковать играть бога грома так долго, чтобы фанаты «начали закатывать глаза».

В книге «Thor: Love and Thunder’ The Official Movie Special» Вайтити размышлял над тем, что будет происходить в потенциальном продолжении истории:

«Это должно быть что-то, что продолжит эволюцию персонажа, но все еще будет очень веселым и с препятствиями. Не думаю, что у нас может быть злодей, слабее Хелы. Я чувствую, что нам нужно сделать шаг вперед и добавить более грозного антагониста».

Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Посты
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Посты
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить