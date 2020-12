«Техас зовёт». Программный гигант Oracle тоже решил перенести штаб-квартиру из Калифорнии в «штат одинокой звезды»

Еще один гигант Кремниевой долины решился на переезд — программный гигант Oracle решил последовать примеру Hewlett Packard Enterprise и перенести свою штаб-квартиру из Редвуд-Сити (штат Калифорния) в Остин (штат Техас), пишет Bloomberg.

В комментарии CNBC представитель Oracle рассказал, что компания внедряет «более гибкую политику определения местоположения сотрудников» и что переезд в Остин «наилучшим образом повлияет на Oracle в плане возможностей роста и предоставит персоналу выбор и гибкость в отношении того, где и как они работают».

Компания Oracle, основанная в 1977 году, является не только одной из старейших технологических компаний Кремниевой долины, но и одной из главных продуктов региона; Сан-Франциско Джайентс (профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола) играют в Oracle Park, а кампус компании в Редвуд-Сити состоит из нескольких высотных зданий правильной цилиндрической формы, фасад которых полностью облицован зеркальной плиткой. У компании уже есть кампус в Остине, который она открыла в 2018 году.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отреагировал на новость о переезде в своем твиттере, сказав: «Техас — это действительно страна бизнеса, рабочих мест и возможностей».

BREAKING: Oracle just announced they have moved their Headquarters to Austin.

Texas is truly the land of business, jobs, and opportunity.

We will continue to attract the very best.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 11, 2020