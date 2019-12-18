Теперь понятно, чем будет выделяться 108-мегапиксельная камера Samsung Galaxy S11+ (новой технологией Nonacell)





Популярный сетевой информатор под ником Ice Universe, стабильно сливающий эксклюзивные сведения о новинках Samsung благодаря своим источникам в штате компании, опубликовал новые подробности о потенциально революционной 108-мегапиксельной камере следующего флагмана Galaxy S11. Говоря точнее, о камере старшей версии Galaxy S11+.

Буквально на днях мы собирали все интересные подробности о будущем Galaxy S11 и его камере, которой в первую очередь будет выделяться новое поколение. Тогда говорилось, что главный модуль основной камеры базового Samsung Galaxy S11 получит уже хорошо знакомый нам сенсор изображения Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп, ранее доказавший свою состоятельность в мобильной камере Xiaomi Mi CC9 Pro/Xiaomi Mi Note 10, а старшая версия Galaxy S11+, в числе прочего, будет выделяться камерой с продвинутым 108-Мп сенсором. Свежие данные проливают свет на новую технологию, которой и будет выделяться камера Galaxy S11+. Ее маркетинговое название упомянуто в заголовке — Nonacell. И это эволюционное развитие уже хорошо знакомой нам по предыдущим фотосенсорам Samsung технологии Tetracell (ответа корейского гиганта на конкурирующую Sony Quad Bayer), обеспечивающей возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Nonacell — это та самая технология, которая позволит объединять вместе до 9 пикселей. В итоге можно будет получить более качественные снимки при плохом освещении.

Новый 108-Мп сенсор для Galaxy S11+ будет называться ISOCELL Bright HM1, тогда как нынешняя модель, установленная в Xiaomi Mi Note 10 (только вчера у нас вышел обзор этой модели), именуется ISOCELL Bright HMX и ограничена поддержкой технологии предыдущего поколения Tetracell.

Презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S11 ожидается 18 февраля в Сан-Франциско. На мероприятии серии Unpacked 18 февраля также ожидается анонс следующего гибкого смартфона Galaxy Fold 2, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019, и тоже должен получить 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом.

Источник: Ice Universe