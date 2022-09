The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – сиквел Breath of the Wild выйдет 12 мая 2023 года

Компания Nintendo наконец раскрыла название и дату выхода сиквела игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Новый проект выйдет под названием The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Его можно будет опробовать, начиная с 12 мая 2023 года.

В представленном трейлере доступно не так уж много сведений о том, чего ожидать от игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Поклонникам продемонстрировали Линка и новую способность Шейка Слейта, которая, похоже, обращает время вспять. В одной из сцен Линк после прыжка приземляется на новый планер в форме птицы. А ещё Линк карабкается по вертикальным поверхностям, так что игроку снова предстоит преодолевать огромные препятствия.

«Помимо обширных земель Хайрула, последняя часть легендарной серии Legend of Zelda поднимет вас в небо и расширит мир, выходящий за его пределы! С нетерпением ждите, когда масштабное приключение Линка начнется снова», — говорится в описании игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что намекает на путешествие во времени.

Nintendo впервые объявила, что работает над продолжением Breath of the Wild в 2019 году. Первоначально планировалось выпустить игру в 2022 году, но в марте компания отложила её выход до весны 2023 года.

Источник: The Verge