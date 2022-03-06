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TikTok запретил россиянам заливать новые ролики и запускать прямые эфиры из-за «закона о фейках»

TikTok запретил россиянам заливать новые ролики и запускать прямые эфиры из-за «закона о фейках»

Cоцсеть TikTok выпустила заявление о временном запрете на прямые эфиры и заливы новых роликов в россии из-за «закона о фейках».

«Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и нового контента на видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет».

TikTok

Жители страны-агрессора заявляют, что соцсеть закрыла для россии все видео из других стран. Увидеть их нельзя даже через VPN.

TikTok запретил россиянам заливать новые ролики и запускать прямые эфиры из-за «закона о фейках»

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