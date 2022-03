TikTok запретил россиянам заливать новые ролики и запускать прямые эфиры из-за «закона о фейках»

Cоцсеть TikTok выпустила заявление о временном запрете на прямые эфиры и заливы новых роликов в россии из-за «закона о фейках».

1/ We’re working diligently and aggressively to support and protect the safety of our TikTok community as the war in Ukraine evolves. More 👇 https://t.co/hKwcvN2vkc

— TikTokComms (@TikTokComms) March 4, 2022