Трансляция большой презентации Apple на WWDC22 — начало в 20:00

Через три часа (в 20:00 по Киеву) стартует большая софтверная (и, возможно, немного «железная») конференция Apple, открывающая ежегодную конференцию разработчиков WWDC. В этом году она снова (уже третий год подряд) пройдет полностью в цифровом формате в форме предварительно записанного и смонтированного доклада — трансляция, как всегда, будет доступна на сайте компании и в приложении Apple TV, поэтому желающие смогут следить за анонсами в реальном времени.

Где следить за анонсами WWDC22

Основной доклад Apple будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в приложении и на сайте Apple Developer, а также в приложении Apple TV. Кроме того, недавно Apple транслирует свои презентации на YouTube. И сегодняшняя не станет исключением.

Официальная трансляция Apple WWDC22 на YouTube в оригинале на английском

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После основной презентации состоится мероприятие Platforms State of the Union, где более подробно расскажут о сегодняшних обновлениях продуктов и сервисов. Кроме того, сама конференция продлится до 10 июня включительно. Полное расписание семинаров и сессий, которые будут транслироваться онлайн, можно найти на официальном сайте Apple .

Чего можно ожидать от Apple сегодня

Софт

На WWDC22, полностью посвященной софту и сервисам, точно расскажут о новых версиях ОС — iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Главными анонсами WWDC21 того времени стали iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и запуск FaceTime на Android и Windows.

По слухам, Apple планирует сделать планшеты iPad более похожими на ноутбуки MacBook, чем iPhone — ожидаются серьезные изменения интерфейса iPadOS и новый подход к многозадачности. Марк Гурман из Bloomberg среди ключевых изменений упоминал новый многооконный режим запуска приложений с громкими возможностями масштабирования и полной свободой перемещения в пределах экрана. По замыслу Apple, это упростит работу с несколькими приложениями одновременно и сделает процесс более похожим на управление окнами MacBook.

В то же время в iOS 16 появится экран блокировки с виджетами. В конце мая Гурман сообщил, что смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max, вероятно, получат поддержку функции Always On Display.

Новые устройства

Анонсы нового «железа» на WWDC – большая редкость. Однако в свое время в рамках WWDC 2019 анонсировали Mac Pro в необычном дизайне, которой в шутку сравнивали с теркой вместе с профессиональным монитором Pro Cinema XDR, на WWDC 2017 дебютировала колонка HomePod, которую перестали выпускать в 2021 году, а также новые iMac и iPad. Вместе с тем на WWDC 2020 Apple объявила об отказе от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов M1, и имеет все шансы завершить переход к концу 2022 года, как и планировалось.

Ориентируясь на слухи, WWDC22 можно также ожидать анонс нового MacBook Air с новым дизайном (еще компактнее и с магнитной зарядкой MagSafe) и, возможно, чипа следующего поколения Apple M2. Также мы все еще ждем нового Mac Pro в корпусе вдвое меньшего объема, если не сегодня, то на следующей презентации осенью.

Нашумевшую VR|AR-гарнитуру Apple, слухи о которой ходят уже несколько лет, сегодня можно не ждать — по последним данным, она если получится, то не раньше 2023 года. Хотя недавно название RealityOS — вероятное название ОС для AR/VR-гарнитуры Apple — было замечено в заявке на регистрацию торговой марки.

О самых интересных новинках из сегодняшней трансляции Apple мы обязательно подробно расскажем в отдельных материалах.