Twitter перестанет принудительно открывать алгоритмическую ленту «Для вас» и запустит подписку подороже без рекламы

Следующее обновление Twitter должно сделать менее настойчивым использование алгоритмической временной ленты «Для вас». Об этом сообщил Илон Маск.

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Сообщается, что приложение «перестанет переключать вас обратно на рекомендуемые твиты» и будет запоминать, какой раздел пользователь просматривал последним: «Для вас» (рекомендованный), «Читаю» или созданный пользователем список.

До прошлого месяца в Twitter была кнопка, которая позволяла указать, какую версию временной шкалы пользователь хотите использовать. Эта опция исчезла, когда компания внедрила обновлённый интерфейс, который позволяет переключаться между двумя временными лентами. При этом приложение по умолчанию открывалось на алгоритмической ленте.

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Маск также говорит, что в дальнейшем пользователи получат возможность упорядочивать верхнюю панель, создавая собственный порядок вкладок «Для вас», «Читаю» и других закреплённых списков.

Coming feature — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Дополнительно Илон Маск написал, что Twitter запустит новую «более дорогую» подписку Blue, которая позволит работать с платформой без просмотра рекламы. Текущая подписка Twitter Blue за $7,99 в месяц обещает на 50% меньше рекламы по сравнению с тем количеством, которое видят обычные «непроверенные люди», хотя эта функция ещё не реализована.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Более дорогая подписка без рекламы может стать ответом Twitter на разочаровывающее количество подписчиков Blue и 40-процентное снижение доходов от рекламы на платформе. В дополнение к новому тарифу, Маск говорит, что Twitter также работает над тем, чтобы уменьшить частоту и размер рекламы в сервисе.

Пока нет информации о том, сколько может стоить новый тарифный план подписки без рекламы и когда он может быть запущен.

Источник: The Verge 1, 2