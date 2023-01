Twitter перестанет принудительно открывать алгоритмическую ленту «Для вас» и запустит подписку подороже без рекламы

Следующее обновление Twitter должно сделать менее настойчивым использование алгоритмической временной ленты «Для вас». Об этом сообщил Илон Маск.

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023