Украина на CES 2019: 8 стартапов смогут представить страну на выставке, приём заявок уже начался
Украина уже третий год подряд будет представлена собственным технологическим павильоном в рамках международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show. Выставка состоится 8-11 января 2019 в Лас-Вегасе. На ней свои достижения покажут 8 лучших украинских стартапов, которые будут выбраны командой украинских и зарубежных экспертов и инвесторов.
Украинская ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и компания Concepter начинают прием заявок на участие в CES 2019 от украинских стартапов. Для участия в украинском отборе желательно иметь минимально жизнеспособный прототип продукта. Приоритет составляют идеи, касающиеся следующих сфер:
- Интернет вещей (IoT)
- Умные города, дома и энергия
- Продуктовый дизайн (продукты, изготовленные с помощью 3D принтера)
- Роботы и машинный интеллект (AI, дроны, роботы)
- Развлечения и производство контента (игры, музыка, VR)
- Транспортные технологии
- Здоровье и образ жизни
- Гаджеты для семьи и дома
Чтобы стать участником украинского отбора на CES-2019 необходимо заполнить форму до конца сентября 2018 года. Для участия обязательно нужно быть гражданами Украины и иметь возможность посетить США 8-11 января 2019 (загранпаспорт, способность получить визу США).
16 проектов, которые преодолеют отбор и попадут в шорт-лист, примут участие в питчинговий сессии. Она состоится 11 октября в инновационном парке UNIT.City. По результатам сессии будут отобраны 8 стартапов, которые отправятся в Лас-Вегас в январе 2019 года.
Финалисты нынешнего украинского отбора получают покрытие расходов, связанных с арендой отдельного стенда в павильоне. Кроме финансовой помощи, проекты получают:
1) менторское сопровождение по всем вопросам проявлений проекта, включая производство, логистику, маркетинг, PR;
2) содействие в налаживании связей с клиентами, производителями и дистрибьюторами на выставке.