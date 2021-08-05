Український сервіс Rocket запустив цілодобову доставку в Києві та Одесі





Український сервіс доставки Rocket запустив цілодобову доставку, вона вже діє у тестовому режимі в деяких районах Києва та Одеси.

Наразі у Києві цілодобова доставка діє у Дніпровському районі, на Оболоні та Позняках. В Одесі нова опція охоплює все місто, окрім селища Котовського. У подальшому зона покритття буде розширюватися.

Безкоштовно доставлятимуть замовлення від 150 грн, у період тестування послуга доступна з 08:00 до 04:00. Замовити можна з закладів-партнерів з цілодобовим або подовженим графіком роботи: McDonald’s, Mister Cat, Mafia та інші.

Зазначимо, що раніше цілодобово доставляти закази почав сервіс Glovo — він запустив цю послугу одразу у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі.

Джерело: Rocket