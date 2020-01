Успех Ryzen и Radeon обеспечил AMD рекордную выручку по итогам последнего квартала и всего 2019 года

Компания AMD объявила о результатах финансово-экономической деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2019 года и за весь 2019 год. Отмечается, что в обоих отчётных периодах фиксируется рекордная сумма полученного дохода.

В частности, в четвёртом квартале 2019 года был получен рекордный доход в сумме $2,13 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале, и на 50% превышает показатель четвёртого квартала 2018 года. Наиболее заметно выросли доходы направления Computing and Graphics, которое предлагает процессоры Ryzen и видеокарты Radeon. В минувшем квартале это направление принесло выручку в размере $1,66 млрд, что на 69% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Операционная прибыль этого сегмента составила $360 млн – в 3,13 раза больше, чем годом ранее. Направление Enterprise, Embedded and Semi-Custom (занимается выпуском серверных, встраиваемых и сделанных на заказ чипов) принесло доход в сумме $465 млн, а прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 7%. Операционная прибыль этого направления составила $45 млн по сравнению с операционным убытком в сумме $6 млн, полученным в четвёртом квартале 2018 года.

Валовая маржа в четвёртом квартале 2019 года зафиксирована на уровне 45%. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Совокупная операционная прибыль составила $348 млн против $28 млн (прирост 1142%) годом ранее, а чистая прибыль – $170 млн против $38 млн годом (прирост 347%) ранее. Показатель прибыль на каждую акцию составил $0,15 ($0,04 в четвёртом квартале 2018 года).

Что касается результатов всего 2019 года, то на протяжении этого периода был получен совокупный доход $6,73 млрд. Это тоже новый рекорд. По сравнению с 2018 годом прирост составил 4%. В сегменте Computing and Graphics доходы выросли на 14% до $4,7 млрд, а операционная прибыль – на 23% до $577 млн. Глава AMD Лиза Су отметила, что компания зафиксировала максимальный объём продаж процессоров за последние 6 лет, а продажи видеокарт увеличились на «двузначное» число благодаря успешным продажам устройств серии by Radeon RX 5000. Следует отметить, что в сегменте Enterprise, Embedded and Semi-Custom доходы снизились на 14% до $2,0 млрд. В то же время операционная прибыль этого сегмента возросла на 61% до $263 млн.

Валовая маржа в 2019 году составила 43%, это на 5 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Операционная прибыль зафиксирована на уровне $631 млн, что на 40% превышает показатель 2018 года. Но чистая прибыль выросла не так существенно – всего на 1,2% до $341 млн.

Что касается планов на 2020 год, то Лиза Су заявила, что компания представит свою архитектуру RDNA следующего поколения. Она не поделилась подробностями о новых видеокартах, но сказал, что компания объявит более подробную информацию на своём дне инвесторов 5 марта 2020 года. Су также сказала, что можно ожидать появления новых графических процессоров для центров обработки данных во второй половине 2020 года.

