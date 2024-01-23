В iOS 17.3 добавлена «Защита украденного устройства» ─ дополнительная проверка Face ID или Touch ID для ряда действий

Apple выпустила обновление для своей мобильной операционной системы. Версия iOS 17.3 приносит несколько улучшений, среди которых выделяется новая функция безопасности под названием «Защита украденного устройства». Она помешает ворам быстро получить доступ к данным iCloud и другим важным учетным записям, таким банк или электронная почта.

Вместо того, чтобы полагаться на пароль экрана блокировки в целях безопасности, новая функция требует сканирования отпечатка пальца или использования Face ID при выполнении определенных действий, таких как просмотр сохраненных паролей или подача заявки на новую Apple Card.

«Защита украденного устройства» также внедряет период ожидания при выполнении ряда конфиденциальных действий, таких как изменение пароля Apple ID или пароля iPhone. Прежде чем внести важные изменения, нужно пройти аутентификацию с Face ID или Touch ID, подождать час, пока завершится защитная задержка, а затем пройти дополнительную биометрическую аутентификацию. По словам Apple, смартфону потребуется этот дополнительный уровень аутентификации только тогда, когда пользователь находится вдали от «знакомых мест, таких как дом или работа».

Чтобы включить «Защита украденного устройства», нужно зайти в Настройки» и выбрать раздел «Face ID и пароль». Далее необходимо ввести пароль устройства и включите эту функцию. Дополнительные сведения о новой функции доступны на сайте Apple.

Кроме того, Apple добавляет совместные плейлисты как в iOS 17.3, так и в macOS 14.3 Sonoma, что позволяет вашим друзьям присоединяться и вносить свой вклад в плейлисты в приложении Apple Music. Apple также представляет в iOS 17.3 возможность потоковой передачи контента на телевизоры в некоторых отелях. Дополнительно оптимизировано обнаружение аварий (на всех моделях iPhone 14 и iPhone 15).

Помимо iOS 17.3, Apple также выпустила обновления для устройств с iOS 9, 15 и 16, которые содержат исправления безопасности.

Источник: The Verge