В Spotify появилась поддержка видеоподкастов

Сервис Spotify добавил поддержку видеоподкастов. Первоначально можно опробовать новую возможность при помощи нескольких шоу, доступных для большинства пользователей с премиум и бесплатным доступом.

Как отмечают в компании, все пользователи, для которых поддерживаются подкасты, смогут не только прослушивать эти шоу, но и смотреть их как на настольном, так и на мобильном устройстве. Но пока что лишь некоторые подкасты доступны в видео формате, а большинство подкастеров не смогут загрузить свои видеозаписи. Видео запускается автоматически, когда пользователь нажимает на воспроизведение, и оно синхронизируется с аудиопотоком. Если выйти из приложения или заблокировать устройство во время просмотра, воспроизведение звука будет продолжаться.

На начальном этапе видео подкасты доступны в качестве сопутствующего материала для следующих шоу: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay и The Rooster Teeth Podcast.

Новая функция позволит Spotify более успешно конкурировать с YouTube в сфере подкастов. Вряд ли авторы захотят создавать контент эксклюзивно для Spotify. У каждой из этих платформ имеются собственные преимущества для создателей контента. В частности, в Spotify им будет проще находить аудиторию, так как большое количество пользователей сервиса уже слушает подкасты.

Источник: The Verge