В Steam стартовала традиционная летняя распродажа, она продлится до 7 июля

Игровой сервис Steam объявил о начале традиционной летней распродажи (Summer Sale), она продлится с 24 июня по 7 июля. В рамках данного предложения игрокам доступно огромное количество игр со скидкой, а также другие интересные акции.

It's that time of year again: welcome to the Steam ☀ Summer Sale ☀! From now until July 7th @ 10am Pacific, join us for savings on tens of thousands of games. We've got trading cards, badges, and a visit from… someone named Clorthax?https://t.co/4TuWeBVo1O#SteamDeals pic.twitter.com/lmkDZfDqnL

— Steam (@Steam) June 23, 2022