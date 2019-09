Версальский дворец впервые можно будет посетить виртуально благодаря сотрудничеству с Google Arts & Culture

Google Arts & Culture совместно с Версальским дворцом запускают проект Versailles: The Palace is Yours, который включает 3D сканы архитектуры дворца в высоком разрешении, шедевры искусства и артефакты. Познакомиться с ними можно будет через сайт и приложение Google Arts & Culture (можно бесплатно скачать в Google Play и App Store), а также через программу VersaillesVR для Oculus и HTC Vive.

Версальский дворец содержит большое количество шедевров искусства и артефактов, которые никогда не покидают его пределов из-за своей хрупкости. Боле того, требования к сохранности не позволяют посетителям близко подойти к ним и рассмотреть все детали. Совместный проект с Google Arts & Culture позволяет всем желающим познакомиться с архитектурой дворца, рассмотреть больше 100 картин, скульптур и предметов искусства. А также целые помещения, например Зеркальный зал и Спальню короля.

Проект Versailles: The Palace is Yours также включает виртуальные туры как внутри дворца, так и за его пределами. Команде Google Arts & Culture пришлось проделать большую работу, чтобы отснять 130 000 фотографий, покрыв 7 000 м2 внутри (36 000 м2 если считать стены и потолки), а также 500 000 м2 вокруг дворца, включая знаменитые Сады и парк Версаля.

Всего же в рамках Versailles: The Palace is Yours пользователям доступно 18 выставок, собраных кураторами Версаля, 18 объектов в 3D, 6 курируемых туров в сервисе 3D Poly, 6 картин в ульравысоком разрешении, 4 тура по картинам дворца и 4 тура в Street View по его территории.