Xiaomi Mi Smart Band 4 отримав довгоочікуване оновлення з підтримкою української мови інтерфейсу





Хоча і з незначним запізненням, обіцяне оновлення прошивки з підтримкою української мови інтерфейсу стало доступним власникам популярного фітнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 4. Про доступність відповідного апдейту повідомляється на Facebook сторінці Xiaomi Ukraine.

Оновлення вже почало поширюватися. Перевірити його доступність для конкретного пристрою можна в фірмовому додатку Мі Fit.

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 почав офіційно продаватися в Україні в липні разом зі смартфонами Xiaomi Mi A3 та Redmi 7A. З усіма особливостями та технічними характеристиками фітнес-трекера Mi Smart Band 4 можна ознайомитися в нашому детальному огляді.

Джерело: Xiaomi Ukraine