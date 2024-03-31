Игра Hermetica из Steam оживляет средневековые причудливые иллюстрации

Журналисту PC Gamer Кристоферу Ливингстону довелось поиграть в Hermetica на конференции разработчиков игр в Сан-Франциско. Демо игры есть в Steam. Ее действие происходит в Толедо, в Испании 16 века, и она наполнена персонажами странных иллюстраций к средневековым книгам и картам.
Улитка с головой человека, наполовину черника, наполовину монстр, гоблин верхом на трехголовой двуногой ящерице, крыса на двух ногах у огромной репы с человеческим лицом. Большой кролик может укусить за лицо, и отрезать голову. Человек без головы, но с огромным лицом на торсе бегал по арене, размахивая руками и осыпал персонажа ядом. Была драка с улиткой головой оленя, который не скользил, а скакал. Затем был олень с острыми рогами и головой женщины. Это все было только на второй арене.
В Hermetica персонаж игрока, алхимик, сталкивается с кучей монстров на каждом уровне во время перемещения от клетки к клетке на карте. Персонаж не просто стоит, а движется, как и враги. Клетки арены усеяны ловушками: некоторые могут задержать на месте на несколько ходов, в лужу с водой может попасть молния, есть ловушка, вызывающая существо, которое несет персонажа к отдаленной клетке.
Каждая карта имеет схему движения, во время атаки персонаж также передвигается вперед. Уровни содержат алхимические ингредиенты, которые можно собирать во время передвижения и использовать их в своей лаборатории, чтобы готовить улучшения для прохождения.
Ситуация ухудшается ночью. Если быстро не пройти дневной бестиарий, солнце зайдет, арена потемнеет, и без свечи можно будет увидеть лишь несколько клеток. Кроме обычных монстров, ночь порождает вампиров — и они не очень похожи на стандартный образ Дракулы. Бледные, коренастые, голые маленькие демоны с открытой грудью и кожистыми крыльями, вдвое шире их тела. Их укус наведёт проклятие, которое можно вылечить только святой водой. Солнце в конце концов взойдет снова, убив вампира, если он еще жив.
В конце концов, существо с нижней частью туловища грифа и женской головой убило персонажа журналиста. Персонаж был вооружен только ножом, что странно для алхимика. Возможно, игра должна давать еще какое-то более аутентичное оружие. Срок выхода игры — «скоро», но оценить демо можно уже сейчас.
Обновление Stardew Valley 1.6 побило рекорд по количеству одновременных игроков в игре в Steam — более 146 тыс.
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