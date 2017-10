«Загрузили и быстро удалили»: Касперский рассказал о случайном обнаружении секретных документов АНБ

В начале октября американские издания The Wall Street Journal и The Washington Post сообщили, что русские хакеры при помощи «Антивируса Касперского» украли секретные документы АНБ. Об этом якобы узнала израильская разведка. Теперь же глава и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал The Associated Press, что в далеком 2014 году специалисты его компании случайно наткнулись на секретные документы АНБ.

Соответствующие файлы, имеющие отношение к АНБ, находились среди прочих данных невероятно опасной хакерской группировки Equation Group, загруженных с компьютеров пользователей специалистами «Лаборатории Касперского» в исследовательских целях. Позже «Лаборатория Касперского» утверждала, что эта группировка действовала в интересах американского правительства. Наткнувшись на эти документы, аналитики российского разработчика антивирусного ПО встревожились, поскольку они имели грифы секретности.

«Они сразу же пришли ко мне в кабинет», – рассказал Касперский, восстанавливая в памяти события того дня. – «И сказали, что возникла проблема».

Касперский заявил, что без малейших сомнений сразу отдал команду на удаление этих сведений. Также он отметил, что после этого в положении компании появился пункт, где говорится, что любая информация конфиденциального или секретного характера должна быть незамедлительно удалена сразу после обнаружения. Источнику не удалось оперативно заполучить копию положения, чтобы получить подтверждение.

Прямо ответить на вопрос от том, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» когда-либо американские власти об инциденте, Касперский отказался.

Источник: The Associated Press